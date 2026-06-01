Hallan cuerpo de una empleada de laboratorio de Los Álamos: su desaparición desató teorías de conspiración

Un cuerpo hallado en Nuevo México, EE. UU., ha sido identificado como el de una empleada desaparecida del Laboratorio Nacional de Los Alamos, cuya evanescencia el año pasado estuvo relacionada con especulaciones más amplias sobre un grupo de científicos estadounidenses desaparecidos o fallecidos.

La Oficina del Médico Forense de Nuevo México confirmó que los restos pertenecían a Melissa Casias (53). Ella se encuentra entre los 12 estadounidenses con aparentes vínculos con programas nucleares o espaciales que han desaparecido o fallecido desde 2022. El grupo incluye a tres investigadores de la NASA de California desaparecidos o fallecidos y a un científico nuclear del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts).

El misterio que rodea los doce casos ha alimentado algunas teorías conspirativas, y varios legisladores federales se han pronunciado sobre los incidentes. En algunos casos, la policía ha descartado la posibilidad de un crimen, mientras que varias familias han desestimado teorías descabelladas sobre sus seres queridos.

Tanto el Congreso de EE. UU. como el FBI han iniciado investigaciones sobre esta serie de casos. Cuando se le preguntó al respecto el mes pasado, el presidente Donald Trump dijo que esperaba que las desapariciones fueran solo una coincidencia.

Los restos de Casias fueron hallados la semana pasada por un excursionista en el Bosque Nacional Carson, informó el sábado la Policía Estatal de Nuevo México. Junto a los restos también se encontró una pistola.

open image in gallery Los restos mortales de Melissa Casias fueron hallados en Nuevo México la semana pasada, un año después de su desaparición ( Dateline: Missing in America )

La causa y la forma de la muerte siguen siendo desconocidas, y sus restos serán sometidos a un examen antropológico más exhaustivo por la Oficina del Médico Forense, según informó la policía estatal.

La familia de Casias emitió un comunicado confirmando los hallazgos a través de una página de Facebook dedicada a su desaparición.

“Confirmamos que los restos encontrados en Rio Chiquito pertenecen a Melissa. Próximamente daremos más información, pero por ahora podemos decirles que fue hallada en una zona que ya había sido rastreada. Es una noticia muy difícil de asimilar; estamos profundamente consternados y seguiremos buscando justicia y respuestas”, escribió la familia.

Un portavoz de la familia declaró a NBC News que no harían más comentarios hasta después de reunirse con los investigadores.

open image in gallery Melissa Casias trabajaba en el Laboratorio Nacional de Los Alamos, en Nuevo México, EE. UU. ( Getty )

Los restos de Casias fueron encontrados cerca del área de McGaffey Ridge, a unos 6 km de su casa en Ranchos de Taos.

Su desaparición fue denunciada el 26 de junio, luego de que “no se presentara a trabajar y no regresara a casa esa noche tras visitar a su hija en el trabajo”, informó la policía estatal. Un familiar descubrió posteriormente que había dejado atrás su cartera, su identificación y sus teléfonos celulares.

Casias fue vista por última vez por un conocido de la familia, quien la vio caminando por una carretera, según declaró Ricardo Breceda, portavoz de la policía estatal de Nuevo México, al programa Dateline el año pasado.

La familia descubrió más tarde que Casias estaba pasando por una “enorme cantidad de estrés" y que "muchas cosas se le estaban viniendo encima sin que nos diéramos cuenta", según contó su hija a Dateline.

La investigación sobre la muerte de Casias continúa en curso, según informó la policía estatal.

“La comunidad del Laboratorio acompaña en el sentimiento a la familia de Melissa Casias”, declaró un portavoz del Laboratorio Nacional de Los Alamos a The Independent.

El Laboratorio Nacional de Los Alamos fue fundado en 1943 como parte del Proyecto Manhattan, un programa gubernamental ultrasecreto dedicado a la construcción de las primeras bombas atómicas. Actualmente, según su sitio web, el laboratorio se centra en proyectos de investigación relacionados con la seguridad nacional de EE. UU.

Traducción de Sara Pignatiello