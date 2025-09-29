Varios trabajadores de mudanzas fueron vistas desalojando la mansión de 4,1 millones de dólares de Los Ángeles alquilada por el cantante estadounidense D4vd, semanas después de que se encontrara el cadáver descompuesto de una adolescente desaparecida en el interior de un automóvil Tesla registrado a su nombre.

En fotos obtenidas por el periódico británico Daily Mail, se vieron grandes cajas siendo sacadas de la casa ubicada en el distrito de Hollywood Hills el miércoles por la tarde, una semana después de que la policía allanara la propiedad como parte de su investigación sobre la muerte de Celeste Rivas, de 15 años.

Un video muestra a unos operarios de mudanzas bajando cajas por un gran tramo de escaleras de la extensa mansión después de que el cantante (20), cuyo nombre real es David Anthony Burke, rompiera su contrato de alquiler de $20.000 al mes, según el diario.

La repentina decisión del cantante se produce después de que las autoridades descubrieran un cadáver “gravemente descompuesto” en el maletero de un Tesla registrado a su nombre e incautado el 8 de septiembre. El cadáver fue identificado posteriormente como Rivas, que desapareció en 2024, cuando solo tenía 13 años.

La semana pasada, la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles presentó una orden de registro del alquiler. D4vd está cooperando con las fuerzas de seguridad, según dijo la policía.

El cantante D4vd, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, rompió el contrato de alquiler de una mansión en Los Ángeles mientras la policía continúa investigando la muerte de Celeste Rivas

Durante el registro policial de la vivienda se recuperaron “varios elementos de evidencia” que serán analizadas en los próximos días, de acuerdo con un comunicado de la Policía de Los Ángeles enviado este jueves a The Independent.

“Se trata de una investigación activa. Los investigadores están siguiendo varias pistas”, añadió la policía.

Al parecer, se estaba registrando la vivienda en busca de “rastros de sangre”, según un reporte del canal News Nation. La policía dijo al medio TMZ que la casa estaba a una manzana de donde estaba aparcado el Tesla del cantante antes de ser remolcado.

El pasado fin de semana, D4vd canceló sus giras por Europa y el Reino Unido, días después de cancelar las fechas que le quedaban en EE. UU. También se canceló una aparición prevista del cantautor en el Museo de los Grammy. El artista no ha emitido ninguna declaración oficial.

Mientras tanto, la familia de Rivas ha dicho que está “desconsolada y devastada” por la pérdida de una “querida hija, hermana, prima y amiga”.

La Policía de Los Ángeles dijo el jueves que "varios elementos de evidencia" habían sido sustraídos de la propiedad alquilada por el cantante en el distrito de Hollywood Hills

Las autoridades no han confirmado ninguna posible relación entre D4vd y Rivas. Según los informes, una canción llamada 'Celeste' fue compartida en SoundCloud en 2023 y acreditada a D4vd. No está claro si el tema era auténtico.

Mientras la policía investiga, se ha especulado sobre una posible relación entre D4vd y Rivas en las redes sociales, donde los usuarios han compartido fotos y videos en los que supuestamente aparecen juntos.

El forense del condado de Los Ángeles dijo que Rivas tenía un tatuaje en el dedo índice derecho que decía: “Shhh...”. Más tarde, TMZ informó que Burke parecía tener el mismo tatuaje en su dedo índice derecho.

El tatuaje “Shhh...” lo popularizó Rihanna en 2008; varias otras celebridades, entre ellas Lindsay Lohan, también lo lucen en sus dedos.

La causa de la muerte de Rivas no se ha hecho pública.

