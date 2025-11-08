Carro que huía de la policía choca contra bar en Florida: cuatro muertos y 11 heridos

Un carro que iba a alta velocidad huyendo de la policía chocó contra un bar el sábado por la madrugada, matando a cuatro personas e hiriendo a 11 en un distrito histórico de Tampa, Florida, conocido por su vida nocturna y turistas.

Una unidad aérea de la policía de Tampa avistó el coche conduciendo de manera imprudente en una autopista alrededor de las 12:40 de la mañana después de que la policía dijera que el sedán plateado había sido visto participando en carreras callejeras en otro vecindario, según un comunicado del departamento de policía.

La Patrulla de Carreteras de Florida alcanzó el vehículo e intentó realizar una maniobra que implica golpear a un vehículo por detrás para hacer que gire, pero no tuvo éxito.

La policía "se retiró" mientras el vehículo aceleraba hacia el distrito histórico de Ybor City cerca del centro, informó la agencia. Finalmente, el conductor perdió el control del coche y atropelló a más de una docena de personas fuera del bar, declaró la policía.

Tres víctimas murieron en el lugar y una cuarta víctima murió en un hospital. Hasta la mañana del sábado, una quinta víctima estaba hospitalizada en estado crítico, y ocho víctimas adicionales estaban siendo tratadas en hospitales locales pero se encontraban estables, indicó la policía. Otras dos víctimas sufrieron heridas leves y rechazaron el tratamiento en el lugar. Todas las 15 víctimas son adultas.

"Lo que ocurrió esta mañana fue una tragedia sin sentido, nuestros corazones están con los seres queridos de las víctimas y todos aquellos que fueron afectados", sostuvo el jefe de policía de Tampa, Lee Bercaw, en un comunicado.

El sospechoso fue identificado como Silas Sampson, de 22 años, quien fue detenido el sábado y está recluido en la cárcel del condado Hillsborough.

Sampson está acusado de cuatro cargos de homicidio vehicular y cuatro cargos de huida o elusión agravada con lesiones corporales graves o muerte. Todos son delitos graves de primer grado. No se listó ningún abogado para Sampson.

Kate Payne es miembro del cuerpo para The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.