Miles huyen a campamentos abarrotados tras captura de el-Fasher por paramilitares en Sudán

Decenas de miles de sudaneses han huido a campamentos superpoblados para escapar de las atrocidades reportadas por una fuerza paramilitar desde que capturó el-Fasher en la región occidental de Darfur, informó un grupo de ayuda el sábado, y el jefe de derechos humanos de la ONU advirtió que muchos otros aún están atrapados.

Aquellos que llegan a refugiarse en Tawila, a unos 70 kilómetros (43 millas) de el-Fasher, se encuentran varados en una zona árida con apenas suficientes tiendas de campaña, muchas de ellas improvisadas con lonas y sábanas remendadas, según un video publicado por el grupo Campamentos de Desplazados Internos y Refugiados de Sudán. Muestra a niños corriendo por el área mientras algunos adultos llevan una gran olla de comida, con la esperanza de que sea suficiente para alimentar a las crecientes multitudes de desplazados.

Desde que las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron el-Fasher el 26 de octubre, más de 16.200 personas han huido a los campamentos en Tawila, declaró Adam Rojal, portavoz del grupo de ayuda. La Organización Internacional para las Migraciones estima que alrededor de 82.000 personas habían huido de la ciudad y las áreas circundantes hasta el 4 de noviembre, dirigiéndose a lugares seguros, incluyendo Tawila, un área ya superpoblada con desplazados de ataques anteriores, con algunos haciendo el viaje a pie.

Las FAR y el ejército sudanés han estado en guerra desde abril de 2023, tras tensiones latentes sobre el control de la tercera nación más grande de África. Al menos 40.000 personas han sido asesinadas, según la Organización Mundial de la Salud, aunque el número real podría ser muchas veces mayor. Unos 12 millones de personas han sido desplazadas y casi la mitad de la población enfrenta una inseguridad alimentaria aguda.

La semana pasada, las FAR tomaron el-Fasher después de un asedio de 18 meses. Los paramilitares arrasaron el Hospital Saudí en la ciudad, matando a más de 450 personas, según la OMS, y fueron de casa en casa, matando a civiles y cometiendo agresiones sexuales. Las FAR han negado haber matado a alguien en el hospital Saudí, pero los testimonios de quienes huyen, los videos en línea y las imágenes satelitales ofrecen una visión apocalíptica del ataque.

Médicos Sin Fronteras reportó el viernes que 300 personas llegaron a Tawila solo el jueves después de huir de el-Fasher. Los equipos de MSF informaron de "niveles extremadamente altos de desnutrición entre niños y adultos".

Los desplazados en Tawila necesitan urgentemente alimentos, medicinas, materiales para refugios y apoyo psicosocial, dijo Rojal a The Associated Press. Comentó que las familias a menudo sobreviven con solo dos comidas al día, y a veces solo una.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, advirtió que aquellos que quedaron atrás en el-Fasher están en riesgo.

"Hoy, los civiles traumatizados aún están atrapados dentro de el-Fasher y se les impide salir", indicó el viernes en Ginebra.

"Temo que las abominables atrocidades como ejecuciones sumarias, violaciones y violencia motivada por razones étnicas continúen dentro de la ciudad", agregó. "Y para aquellos que logran huir, la violencia no termina, ya que las rutas de salida han sido escenarios de crueldad inimaginable".

La lucha se intensifica a pesar de la propuesta de alto al fuego

Los combates se han extendido por Darfur y a la región vecina de Kordofán, emergiendo ambas como el epicentro de la guerra de Sudán en los últimos meses. A principios de esta semana, un ataque con drones en el-Obeid, la capital de la provincia de Kordofán del Norte, mató al menos a 40 personas e hirió a decenas más.

Un oficial militar dijo a la AP el sábado que el ejército interceptó dos drones de fabricación china que apuntaron a el-Obeid el sábado por la mañana. El oficial habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a divulgar la información.

Jalale Getachew Birru, analista para África Oriental con Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, señaló en un comunicado el viernes que la caída de el-Fasher y el aumento de la violencia en Kordofán del Norte marcan una victoria estratégica para las FAR, pero exacerban el sufrimiento humano. Estimó que al menos 2.000 personas murieron en todo Sudán en una sola semana entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre.

"Estos eventos no solo profundizan la crisis humanitaria de Sudán, sino que también señalan la creciente capacidad de las FAR para expandirse hacia el centro de Sudán, amenazando con revertir el éxito de las fuerzas armadas sudanesas y devolviendo la violencia al relativamente tranquilo centro de Sudán", sostuvo Birru.

El jueves, las FAR aseguraron que han acordado una tregua humanitaria propuesta por un grupo mediador. El ejército dijo que acoge con satisfacción la propuesta, pero solo si las FAR se retiran de las áreas civiles y entregan sus armas.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.