Trump declara combatientes ilegales a cárteles de drogas en el Caribe

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que los cárteles de la droga que operan en el Caribe son combatientes ilegales y afirmó que Estados Unidos se encuentra ahora en un "conflicto armado no internacional", según un memorando del gobierno de Trump obtenido por The Associated Press el jueves.

Un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos, afirmó que el Congreso fue notificado sobre la designación por funcionarios del Pentágono el miércoles.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.