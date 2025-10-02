Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Swipe for next article

Trump declara combatientes ilegales a cárteles de drogas en el Caribe

Associated Press
Jueves, 02 de octubre de 2025 13:29 EDT
EEUU DEPORTACIONES IDEOLOGICAS
EEUU DEPORTACIONES IDEOLOGICAS (AP)

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que los cárteles de la droga que operan en el Caribe son combatientes ilegales y afirmó que Estados Unidos se encuentra ahora en un "conflicto armado no internacional", según un memorando del gobierno de Trump obtenido por The Associated Press el jueves.

Un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos, afirmó que el Congreso fue notificado sobre la designación por funcionarios del Pentágono el miércoles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in