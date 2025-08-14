Bomberos combaten incendio de rápido avance a lo largo de autopista al norte de Los Ángeles

Los bomberos combatían un incendio forestal de rápido avance que estalló el jueves por la mañana en las colinas a lo largo de la Carretera Interestatal 5 en el noroeste del condado de Los Ángeles, informaron las autoridades.

El Incendio King ha quemado rápidamente aproximadamente 400 acres (162 hectáreas) de matorrales extremadamente secos en un área poco poblada a unos 96 kilómetros (unas 60 millas) al norte del centro de Los Ángeles.

Los residentes de un parque de vehículos recreativos recibieron órdenes de permanecer en el interior y los ocupantes de viviendas más remotas recibieron advertencias de evacuación. El incendio estaba contenido en un 5% a las 6 a.m., según el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

La Patrulla de Caminos de California cerró algunos carriles de la autopista mientras las cuadrillas combatían las llamas. Las rampas de entrada y salida estaban cerradas en Smokey Bear Road, junto con varias carreteras circundantes justo al norte del Lago Pyramid en un área montañosa conocida por el senderismo y la navegación.

El incendio arde a pocos kilómetros (millas) al norte del Incendio Canyon, provocando evacuaciones, destruyendo siete estructuras e hiriendo a tres bomberos después de estallar el 7 de agosto. Ese incendio estaba contenido en un 97% el miércoles después de quemar aproximadamente 8 millas cuadradas (22 kilómetros cuadrados) de los condados de Los Ángeles y Ventura.

El Incendio Gifford, el mayor incendio de California hasta ahora este año, ha arrasado al menos 528 kilómetros cuadrados (204 millas cuadradas) de los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo desde que estalló el 1 de agosto. Estaba contenido en un 41% el miércoles.

