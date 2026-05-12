Autoridades dicen que hombre muerto por avión en aeropuerto de Denver quería suicidarse

El hombre de 41 años que murió atropellado por un avión en el Aeropuerto Internacional de Denver quería suicidarse cuando escaló una valla y caminó hasta una pista de aterrizaje, una falla de seguridad que el personal del aeropuerto no detectó al principio, informaron las autoridades el martes.

No se recuperó ninguna nota de la víctima y los funcionarios determinaron que la causa de muerte fue suicidio con base en el examen post mortem, indicó Sterling McLaren, médica forense principal de la ciudad y el condado de Denver. No ofreció más detalles.

La colisión con el avión de Frontier Airlines provocó un incendio en el motor que obligó a los pasajeros a evacuar. Doce personas sufrieron lesiones leves y cinco fueron trasladadas a hospitales. Desde entonces, cuatro han sido dadas de alta, señaló el director ejecutivo del aeropuerto, Phillip Washington.

Un video en blanco y negro difundido por el aeropuerto muestra, a la distancia, una diminuta figura caminando hacia la pista con los brazos balanceándose. La persona cruza hacia la pista en un ligero ángulo y, segundos después, se ve al avión pasar a gran velocidad. Golpea a la persona con su motor derecho, que estalla en llamas al momento del impacto.

Los pasajeros fueron evacuados por toboganes.

Unos minutos antes de que el hombre escalara la valla, se activó en la zona un sistema de radar que desencadenó una alarma. Personal de seguridad que utilizaba una cámara de vigilancia vio una manada de ciervos en esa misma área, pero al principio no vio al intruso, explicó Washington.

Agregó que funcionarios federales notificaron al aeropuerto sobre el intruso minutos después. Pero, debido a la ubicación y al corto lapso entre el momento en que el hombre escaló la valla y cruzó la pista, el personal del aeropuerto no pudo intervenir, afirmó.

El hombre recorrió unos 200 metros (650 pies) desde la valla hasta la pista antes de ser golpeado por el avión de Frontier Airlines, que viajaba a 240 kilómetros por hora (150 mph) durante el despegue.

El motor del avión causó la muerte del hombre, indicó McLaren.

Los intrusos que vulneran los perímetros de los aeropuertos son un problema antiguo y habitual, quizá con decenas de casos al año en todo el país, dijo el experto en seguridad Jeff Price, quien fue subdirector de seguridad del aeropuerto de Denver en la década de 1990. El Aeropuerto Internacional de Denver está ubicado al noreste del centro de la ciudad y está rodeado por unos 58 kilómetros (unas 36 millas) de valla perimetral, que, según funcionarios del aeropuerto, se inspecciona de manera continua.

La gran mayoría de los intrusos en aeropuertos están intoxicados o simplemente “haciendo tonterías para ver si pueden lograrlo”, dijo Price, y añadió que por lo general no representan una amenaza real. A veces algún individuo salta la valla buscando demostrar una teoría conspirativa sobre una base de ovnis supuestamente ubicada en el aeropuerto, comentó.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) supervisa los programas de seguridad aeroportuaria, incluidos los requisitos de seguridad perimetral.

“No es tan difícil saltar la valla de un aeropuerto”, afirmó Price. “Cumplen con los estándares de la TSA, pero los estándares no son tan altos”.

Las vallas suelen medir de 2 a 4 metros (6 a 8 pies) de altura y tienen alambre de púas en la parte superior, explicó. Deben ser aprobadas por inspectores federales, pero no hay reglas establecidas sobre su construcción. Aeropuertos importantes como Denver también cuentan con sistemas de detección que incluyen cámaras y sensores de movimiento, señaló. Algunos sistemas detectan el impacto sísmico de personas al caer al suelo, dijo Price.

La persona murió en la pista norte-sur más oriental del aeropuerto y a por lo menos 2 kilómetros (1,25 millas) de cualquier edificio del aeropuerto. Campos vacíos y tierras de cultivo rodean al Aeropuerto Internacional de Denver en la mayoría de las direcciones. Las imágenes muestran que la persona se dirigía hacia el aeropuerto cuando cruzó la pista.

La Administración de Seguridad en el Transporte tiene supervisión regulatoria de los programas de seguridad aeroportuaria, incluidos los requisitos de seguridad periférica.

Por separado, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó el domingo que está recopilando información sobre la evacuación.

Un portavoz de la agencia dijo que se abriría una investigación si la agencia determina que fueron lesiones “graves”. Eso puede incluir que una persona requiera hospitalización por más de 48 horas, sufra una fractura o presente quemaduras de segundo o tercer grado que afecten a más del 5% de su cuerpo.

Representantes de Frontier declinaron responder preguntas sobre el suceso. La empresa remitió a The Associated Press a las autoridades del aeropuerto.

El avión, que iba hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, reportó haber golpeado a un peatón durante el despegue alrededor de las 11:19 de la noche del viernes. Los pilotos abortaron el despegue y se reportó humo en la cabina, indicó Frontier Airlines en ese momento.

Algunas personas a bordo denunciaron que quedaron atrapadas en el avión durante varios minutos mientras el humo llenaba la cabina y quedaron en la plataforma a la intemperie y con frío una vez que salieron. Un video también mostró a algunos pasajeros bajando por el tobogán con lo que parecían ser sus maletas de mano.

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Brown reportó desde Billings, Montana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.