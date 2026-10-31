Aumentan desafíos legales a plan de Trump de construir enorme arco en Washington

Están aumentando los desafíos legales a los planes del presidente Donald Trump de construir un enorme arco en Washington: el Distrito de Columbia y Virginia presentaron demandas el sábado, mientras el gobierno afirma que la construcción podría comenzar tan pronto como la próxima semana.

Ahora hay tres demandas que piden cesar toda obra para un monumento que se elevaría 76 metros (250 pies) en una franja de césped junto al puente que cruza el río Potomac, conectando la ciudad con el Cementerio Nacional de Arlington. Según esos designios, el arco sería 30 metros (100 pies) más alto que la Estatua de la Libertad.

La jueza federal Tanya Chutkan ya está considerando emitir una orden para detener el proyecto hasta que se resuelva la demanda original presentada por tres veteranos de la guerra de Vietnam y un historiador de arquitectura. Celebró una audiencia el viernes, pero no actuó de inmediato, aunque indicó que avanzaría con celeridad.

En la demanda más reciente, dos fiscales generales, Brian Schwalb de Washington, y Jay Jones de Virginia, sostienen que “tan pronto como los demandados inicien las obras de este proyecto, causarán un daño irreparable tanto al Distrito como a Virginia. El emplazamiento del Arco se encuentra en el centro de una importante arteria de tráfico entre el Distrito y Virginia, en el núcleo monumental de la capital, en una isla que se extiende a ambos lados del río Potomac. Durante el período de tres años de construcción, el proyecto del Arco inevitablemente provocará atascos de tráfico entre las jurisdicciones, generará contaminación y escorrentía de aguas pluviales en el Potomac, interferirá con los servicios de emergencia y planteará numerosos otros desafíos".

Al igual que los demandantes originales, también solicitan una orden de restricción temporal que frenaría los planes del gobierno de avanzar con la construcción.

La Casa Blanca por ahora no ha respondido a una solicitud de comentario.

La demanda plantea preocupaciones sobre cómo la interrupción del tráfico afectaría las respuestas de emergencia en una región donde las operaciones conjuntas son la norma, incluida la colisión en el aire de enero de 2025 entre un helicóptero militar y un avión de pasajeros que dejó 67 muertos.

El gobierno republicano, en una presentación judicial reciente, señaló que tenía planes de buscar la aprobación final del proyecto en la reunión del jueves de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y posiblemente comenzar la construcción ese mismo día, pese a que entonces había dos demandas activas pendientes.

El viernes, el gobierno presentó un plan de 106 páginas para el arco que contempla una estructura masiva de más de 12 pisos de altura, con una enorme estatua de bronce de "Libertad" con alas y sosteniendo una antorcha con una llama eterna. La estructura incluiría una plataforma de observación con vistas hacia el este y el oeste, una azotea para peatones y dos entrepisos.

Dentro del arco hay salas para espacios de programación, oficinas, una sala de descanso para el personal, escaleras circulares, múltiples ascensores y un “centro de mando contra incendios”. El proyecto propone cambios significativos en el tráfico de la zona, incluida la reorientación del tránsito en carreteras cercanas. Funcionarios del gobierno han dicho que el arco también tendrá una función de seguridad nacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.