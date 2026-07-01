Se difundió por primera vez la fotografía de Brittany Clark, la mujer que murió tras ser atacada por un caimán que le arrancó los brazos de un mordisco mientras nadaba con amigos en aguas de apenas un metro de profundidad.

Clark, de 31 años y residente de Orlando, fue atacada por un caimán de entre 3,6 y 4 metros mientras recorría el Bosque Estatal Little Big Econ junto a su novio, Chance Allison, y su mejor amiga, Jayden Hernandez.

Los tres se refrescaban en una zona poco profunda del río Econlockhatchee alrededor de la 1:30 de la tarde del 28 de junio cuando el reptil los atacó.

Hernandez rindió homenaje a su amiga, a quien describió como una persona "cariñosa y desinteresada", y relató cómo presenció el brutal ataque.

open image in gallery Brittany Clark murió tras un ataque de un caimán ocurrido frente a su novio y su mejor amiga. ( Facebook )

"Había unas burbujas dentro del pequeño triángulo que formábamos con nuestros cuerpos en el agua, y comenté que tal vez había un caimán escondido. Entonces Chance, el novio de Brittany, nadó justo por encima para demostrarnos que no había nada. Y, en efecto, no había nada", escribió Hernandez en Facebook.

"Brittany dijo, literalmente, que pensó que Chance iba a fingir que algo lo había atacado, y todos nos reímos. Él jamás habría hecho algo así. Era una persona increíble, y lo sé porque ella lo eligió. Solo alguien tan fuerte y extraordinario como Brittany podía enamorarse de alguien como él".

"Solo era una broma... y, pocos minutos después, atacaron a mi mejor amiga".

"Pedimos ayuda y sentí que la llamada con la operadora duró una eternidad, aunque en realidad fueron solo 12 minutos. Doce larguísimos minutos durante los que mi mejor amiga luchó por su vida y demostró ser la persona más fuerte del mundo".

Según un informe forense obtenido por The Daily Mail, Chance Allison se enfrentó al caimán en un intento desesperado por salvar la vida de Clark.

open image in gallery Las fotografías que Brittany Clark compartía en Facebook mostraban con frecuencia paisajes naturales y perros ( Facebook )

"Mientras nadaban, un caimán sujetó a Clark por un brazo y comenzó a hacer el llamado 'giro de la muerte'", señala el informe forense.

"Su novio, Chance, se aferró al caimán e intentó que la soltara, pero el animal arrastró a ambos bajo el agua".

"Cuando finalmente los soltó, Chance logró llevar a Clark hasta la orilla, donde comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras otra persona llamaba al 911".

Según un audio obtenido por CBS12, la persona que hizo la llamada de emergencia informó que uno de los brazos de la mujer "había desaparecido por completo".

En su publicación, Hernandez recordó a Clark como "una de las personas más fuertes, libres, valientes, trabajadoras, cariñosas y generosas" que había conocido.

"No era su momento. Teníamos tantos planes... No es justo en absoluto, aunque sé que algún día aprenderemos a seguir adelante", escribió. "No le deseo este dolor a nadie. Acompaño de corazón a todos los que la conocieron, porque todos saben que era una persona maravillosa e inolvidable”.

open image in gallery El hermano de Brittany Clark contó a Fox 35 que ambos disfrutaban practicar motocross y wakeboard cuando eran niños ( Facebook )

La familia de Clark también le rindió homenaje y la recordó como una mujer apasionada por la naturaleza y las actividades al aire libre.

"Era una persona increíble. Era amable y siempre estaba dispuesta a ayudar a cualquiera que lo necesitara", declaró su hermano Nick a Fox 35.

El joven, residente de Carolina del Norte, contó además que cuando eran niños y adolescentes solían practicar motocross y wakeboard juntos.

Tras la llamada al 911, al lugar acudieron agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), la Oficina del Sheriff del condado de Seminole y el Servicio Forestal de Florida.

La FWC informó a la revista People que los equipos localizaron un caimán de unos cuatro metros en la zona del ataque y otro de aproximadamente 3,8 metros a unos 800 metros de distancia. Ambos fueron capturados y sacrificados para tomar muestras como parte de la investigación, que continúa en curso.

open image in gallery Según las autoridades, el caimán atacó mientras el grupo se refrescaba en aguas de aproximadamente un metro de profundidad ( Foto de archivo/Getty )

"La FWC expresa sus más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos de la víctima", señaló la agencia en declaraciones a la revista People. "Nuestros pensamientos están con ellos en este difícil momento".

Según la FWC, el ataque mortal a Clark fue el tercer incidente con caimanes registrado en el centro de Florida en apenas una semana.

El 28 de junio, un menor sufrió una mordedura en la mano mientras pescaba desde la orilla en Nelson Fish Camp, en el condado de Marion. El niño fue trasladado a un hospital y, posteriormente, un agente capturó al caimán de 2,4 metros que lo había atacado.

Una semana antes, el 21 de junio, un hombre sobrevivió al ataque de otro caimán en el río Rainbow, también en el condado de Marion, y días después recibió el alta médica.

Traducción de Leticia Zampedri