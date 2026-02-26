Arrestan a un hombre por pelea de bolas de nieve en que policías de Nueva York resultaron heridos

La policía de la ciudad de Nueva York arrestó a un hombre de 27 años el jueves después de que, según las autoridades, varios agentes resultaran heridos al ser atacados con bolas de nieve y hielo durante una multitudinaria batalla de bolas de nieve.

El Departamento de Policía de Nueva York indicó en una breve publicación en redes sociales que el hombre fue arrestado por “agredir a nuestros agentes”. Un portavoz del departamento señaló que no contaba con información adicional, incluido de qué se le acusaba.

No se disponía de información sobre si el hombre tenía abogado tras su arresto.

El arresto se produjo después de la batalla de bolas de nieve en Washington Square Park el lunes, que al parecer fue organizada por productores de contenido en redes sociales, y que provocó una escena caótica cuando una gran multitud se congregó en el popular parque para lanzarse bolas de nieve entre sí durante una tormenta invernal.

La policía informó que los agentes llegaron al parque tras una llamada al 911. Un video muestra a dos agentes siendo bombardeados con bolas de nieve mientras una multitud exaltada grita y graba con sus teléfonos. Los agentes empujaron al menos a dos personas al suelo recibiendo impactos de bolas de nieve desde todas las direcciones.

El departamento señaló que varios agentes recibieron golpes en el rostro y un portavoz del sindicato ha dicho que dos policías fueron atendidos en un hospital cercano por lesiones en la cara, la cabeza y el cuello.

El alcalde Zohran Mamdani restó importancia al altercado al describirlo como una “batalla de bolas de nieve que se salió de control” y sugirió que no creía que se justificaran cargos penales. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios el jueves por la mañana.

El departamento de policía difundió imágenes de cuatro personas a las que, según dijo, estaba buscando. Jessica Tisch, la comisionada de policía, calificó la batalla de bolas de nieve de “vergonzosa” y “criminal”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.