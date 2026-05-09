Observaciones “inusuales” de Buzz Aldrin y fotos en la Luna: qué revelan los archivos desclasificados sobre ovnis

La administración de Trump publicó el viernes por la mañana su primer lote de archivos sobre ovnis y “fenómenos anómalos no identificados” o FANI.

El conjunto de documentos del Pentágono incluye descripciones de objetos no identificados avistados durante las misiones lunares de la NASA e información del FBI sobre platillos voladores y vida extraterrestre que parece sacada de otro mundo. El Gobierno también publicó decenas de imágenes y videos de avistamientos recientes, entre ellos varios de la región de Medio Oriente.

Las autoridades planean publicar más archivos de manera continua. La administración de Trump celebró la publicación como un “esfuerzo histórico de transparencia”, mientras que otros han criticado la medida, incluida la excongresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien la describió como “propaganda”.

“No me interesan los archivos sobre ovnis. Nada. Estoy tan harta de la propaganda de ‘mira el objeto brillante’ mientras libran guerras en el extranjero, dejan que los violadores y pedófilos anden sueltos y arruinan el valor de nuestro dólar”, escribió Greene en X.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Greene, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, dijo a The Independent: “No hay teoría de conspiración que Marjorie ‘Quitter’ Greene no crea”.

“La excongresista abandonó vergonzosamente a sus electores en medio de su mandato. Ahora, también debería dejar de difundir noticias falsas”, agregó.

open image in gallery Archivos de ovnis ( Departamento de Defensa )

A continuación desglosamos los hechos clave de los archivos sobre ovnis de la administración de Trump:

“Fenómenos no identificados” avistados desde la superficie lunar durante la misión Apolo 12

Los archivos sobre ovnis recientemente publicados incluyen fotos de varios “fenómenos no identificados” tomadas desde la superficie lunar durante la misión lunar Apolo 12 en 1969.

El Pentágono afirmó que modificó algunas de las imágenes para “ayudar a los espectadores a identificar áreas específicas de interés”, y agregó que estos detalles destacados se “proporcionan únicamente con fines de aclarar el contexto”.

La tripulación del Apolo 12 fue la segunda en alunizar, tras la misión del Apolo 11 a principios de ese mismo año.

open image in gallery Cinco “fenómenos no identificados” observados desde la superficie lunar durante la misión Apolo 12 ( Departamento de Defensa )

open image in gallery El Pentágono incluyó estas fotos de la misión Apolo 12 en la última tanda de expedientes sobre ovnis que se hicieron públicos el viernes ( Departamento de Defensa )

Las supuestas observaciones “inusuales” de Buzz Aldrin en el Apolo 11

El astronauta Buzz Aldrin, la segunda persona en pisar la Luna, describió tres avistamientos extraños de la misión Apolo 11 durante una sesión informativa técnica del equipo realizada en julio de 1969, según una transcripción incluida en los archivos sobre ovnis del Pentágono.

“Lo primero inusual que vimos, supongo, fue un día después o algo así, bastante cerca de la Luna. Tenía un tamaño considerable, así que le apuntamos con el monocular”, relató Aldrin.

Otra observación incluyó “pequeños destellos” dentro de la cabina.

“La otra observación que hice se fue acumulando gradualmente. No sé si lo vi la primera noche, pero estoy seguro de que lo vi la segunda noche. Estaba tratando de dormir con todas las luces apagadas. Observé lo que me parecieron pequeños destellos dentro de la cabina, con un intervalo de un par de minutos entre ellos”, explicó.

Aldrin también describió haber visto una “luz bastante brillante”.

“Observé lo que parecía ser una fuente de luz bastante brillante que en un principio atribuimos a un posible láser”, recordó.

open image in gallery El astronauta Buzz Aldrin describió “pequeños destellos” y una “luz bastante brillante” durante la misión del Apolo 11 ( AFP vía Getty Images )

La tripulación del Apolo 17 detectó “partículas brillantes” durante la misión

La tripulación del Apolo 17 informó de “fenómenos no identificados” al control de la misión durante su misión lunar de 1972, según una transcripción incluida en los archivos sobre ovnis.

“Ahora vemos unas cuantas partículas o fragmentos muy brillantes, o algo así, que pasan flotando a nuestro alrededor mientras maniobramos”, describió el piloto Ronald Evans al control de la misión.

Harrison Schmitt, otro piloto de la misión, añadió: “Hay un montón de grandes ahí abajo en mi ventana, simplemente brillantes. Se ve como el 4 de julio desde la ventana de Ron”.

“Sí. Ahora se puede ver la forma de algunos de ellos. Son fragmentos muy irregulares y angulosos que están dando vueltas”, detalló Evans.

Al día siguiente, el comandante de la misión, Eugene Cernan, informó haber observado una luz brillante.

“Y probablemente lo más impresionante que recuerdo, y lo último que recuerdo antes de quedarme dormido, fue el hecho de que había un punto muy brillante que destelló justo entre mis ojos como un faro muy intenso, como un tren que viene hacia ti, solo que con un destello”, aseveró.

El Pentágono también inició una investigación sobre una fotografía tomada en la misión Apolo 17.

open image in gallery El Pentágono está investigando actualmente una fotografía de la misión Apolo 17, en la que se ven tres puntos dispuestos en forma de triángulo ( Departamento de Defensa )

La imagen, que ya era de dominio público antes de su publicación el viernes, muestra “tres ‘puntos’ dispuestos en formación triangular en el cuadrante inferior derecho del cielo lunar, que se aprecian claramente al ampliar la imagen”, según la agencia.

“Aunque esta foto ya se había publicado y había sido analizada por observadores expertos, no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía. Un nuevo análisis preliminar del gobierno de EE. UU. sugiere que el elemento de la imagen podría ser el resultado de un objeto físico presente en la escena”, afirmó la agencia.

Y señaló: “Además, como parte de esta investigación, el gobierno obtuvo la película original de la misión Apolo 17 y los resultados del análisis completo de la NASA y el Departamento de Defensa se darán a conocer cuando estén listos”.

Se encontraron informes extraños en los archivos del FBI

El Pentágono publicó cientos de páginas de un expediente del FBI que contenía informes de ovnis y platillos voladores documentados entre 1947 y 1968.

En este expediente se incluía una carta manuscrita de un hombre de Virginia, quien pidió al FBI que comentara una imagen de una figura con los brazos en alto y mirando hacia el cielo.

open image in gallery Un hombre de Virginia pidió al FBI que comentara una fotografía en la que se ve a una figura con los brazos en alto y mirando hacia arriba ( Departamento de Defensa )

Otro informe del FBI describía cómo una joven acudió a la oficina local de la agencia en Dallas en octubre de 1967 y afirmó haber recibido “una gran cantidad de información sobre seres del espacio exterior”.

Se negó a dar su nombre porque “se sentiría como una tonta si esta información no fuera cierta”, según el documento.

Según una carta incluida en el expediente del caso, un hombre también se puso en contacto con la agencia en una ocasión y alegaba que había leído un informe en el que se afirmaba que habían “capturado a un ocupante de un platillo volador”.

Escribió: “¿De verdad tiene el FBI a un hombre de un platillo volador?”.