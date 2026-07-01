Ante el silencio del Pentágono, AP reconstruye ataque de EEUU que mató a más de 100 niños iraníes

Fue el ataque más mortífero del que se tuvo noticia en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la mayoría de las víctimas eran niños. Sin embargo, han pasado más de cuatro meses desde que un misil estadounidense impactó una escuela primaria iraní y no existe un recuento final de lo ocurrido.

El gobierno del presidente Donald Trump no ha asumido directamente la responsabilidad, aunque el ejército tuvo pruebas casi de inmediato de que el lugar había sido alcanzado, dijo a The Associated Press un funcionario estadounidense con conocimiento de la situación, que habló bajo condición de anonimato para abordar una investigación en curso.

A partir de entrevistas con funcionarios de Estados Unidos, trabajadores de derechos humanos e iraníes que estuvieron en contacto directo con rescatistas y familias de las víctimas, la AP reconstruyó el ataque y sus consecuencias para revelar nuevos detalles de lo sucedido. La mayoría pidió el anonimato por temor a represalias contra ellos y sus fuentes.

Los detalles siguen siendo esquivos. Al ser consultado la semana pasada sobre el ataque, Trump afirmó que no había visto nada que le hiciera creer que Estados Unidos fuera responsable. La misión de Irán ante las Naciones Unidas no respondió a la solicitud de comentarios de la AP.

Los maestros llamaron a los padres para que recogieran a sus hijos. Luego cayó la bomba

Los cielos sobre la ciudad de Minab estaban despejados la mañana del sábado 28 de febrero. Los estudiantes se abrían paso a empujones hacia la escuela Shajareh Tayyebeh, una de muchas en todo Irán establecidas para hijos de familias vinculadas a la fuerza paramilitar iraní Guardia Revolucionaria u otras instituciones estatales, señaló Shiva Amelirad, representante internacional de un sindicato iraní de docentes, quien dio clases en Irán durante 18 años y ha estado en contacto con personas en Minab.

Aunque la mayoría de las escuelas en Irán operan de acuerdo con directrices prescritas por la República Islámica, las escuelas Shejareh Tayyebeh estaban orientadas de manera más explícita a reproducir y reforzar la cosmovisión de la Guardia, explicó. “Independientemente del origen familiar de los estudiantes, los niños son civiles y cualquier ataque dirigido contra una escuela es inequívocamente condenable”, añadió.

El edificio se encontraba dentro del mismo complejo que una base de la Guardia, según una evaluación de la AP de imágenes satelitales. Era un edificio de la Guardia antes de que fuera cercado y convertido hace más de una década.

Algunos de sus alumnos eran hijos de oficiales de la Guardia. Otros eran niños locales de una zona poblada por personas de una minoría étnica mayoritariamente suní conocida como los baluchis, a menudo reprimida por el gobierno iraní, indicó un grupo local de derechos humanos.

Cientos de estudiantes estaban en el edificio cuando comenzaron a caer bombas sobre Teherán. El personal de la escuela empezó a llamar a los padres, convocándolos para que los recogieran antes de tiempo, dijeron dos personas.

Un padre que vivía cerca corrió a recoger a su hijo, contó un residente de Minab, quien relató las historias de varias familias. Vio a familiares jóvenes esperando a sus padres. Ellos rechazaron su ofrecimiento de llevarlos a casa.

Diez minutos después, las bombas alcanzaron al menos cinco edificios del complejo, según imágenes satelitales. Al menos una de las explosiones derrumbó la escuela vecina.

Un bracito diminuto, suspendido entre los escombros

El padre regresó a toda velocidad al caos en la escuela, donde varios hombres hurgaban entre escombros humeantes para sacar los cuerpos, según un video de las secuelas difundido por medios estatales. Vio cuerpos quemados que creyó que eran de sus familiares.

Los rescatistas encontraron un bracito diminuto, suspendido entre los escombros. Un hombre de una aldea suní cercana llegó para buscar a su sobrino. Entre los restos, lo encontró muerto.

Los cuerpos llegaron al hospital local en pedazos, dijo el Grupo de Derechos Humanos de Baluchistán. Para el final del día, médicos del hospital estimaron que tenían al menos 108 cuerpos, pero advirtieron que probablemente era un recuento inferior al real, señaló el residente de Minab.

Pronto, los medios estatales informaban de un saldo de 168.

Pistas enterradas en archivos del Pentágono

Mientras se apresuraban a documentar el bombardeo en curso, periodistas y grupos de derechos humanos enfrentaban dificultades para verificar detalles de Minab. Las restricciones del gobierno iraní impidieron que la mayoría de los periodistas extranjeros ingresaran al país. Irán había cortado internet. El estrecho de Ormuz se convirtió en un importante campo de batalla. Todas las ramas del ejército iraní se desplegaron con fuerza en la zona, dijo el residente, lo que incrementó el temor entre las familias de las víctimas a hablar.

Debido a que los detalles del número de muertos eran difíciles de precisar, los investigadores se concentraron en la cuestión de la responsabilidad. Irán culpó a Estados Unidos. Trump culpó a Irán. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, manifestó que el Pentágono estaba investigando.

Internamente, el ejército de Estados Unidos sabía más de lo que inicialmente dejó entrever.

Tras la explosión, el ejército de Estados Unidos sabía que había realizado ataques en las inmediaciones —aunque tomó tiempo verificar las afirmaciones iraníes de que una escuela había sido alcanzada e iniciar una investigación—, dijo el funcionario estadounidense. Al parecer, el edificio que albergaba la escuela fue identificado como tal por un analista ya hace siete años, pero ese hallazgo no se dio a conocer de manera suficiente entre distintos equipos y dependencias de inteligencia y militares; entre quienes elaboran objetivos, el edificio no era conocido como una escuela, lo que revela posibles fallas sistemáticas en el proceso de análisis y revisión de objetivos, añadió.

Gran parte del trabajo de investigación ya se ha completado y el ejército revisa actualmente los hallazgos.

Aun así, no existe una lista completa de los fallecidos.

El intento más exhaustivo proviene de Airwars, que ha identificado los nombres e identidades de 157 de los muertos, incluidos 123 niños y 34 adultos. Entre los adultos hay 26 miembros del personal escolar y cinco padres, cada uno de los cuales perdió al menos un hijo en el ataque.

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Los periodistas de The Associated Press Konstantin Toropin, Mary Clare Jalonick y Lisa Mascaro en Washington, Sarah El Deeb en Beirut y Amir Hussein Rajdy en El Cairo, y Jamey Keaten en Ginebra contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.