Surge la ira, funcionarios no buscarán cargos contra oficiales responsables del tiroteo de Andrew Brown

Los miembros de la comunidad y los activistas de derechos civiles estaban furiosos después de que los funcionarios de Carolina del Norte anunciaron el martes que no buscarían cargos penales contra un grupo de policías que dispararon y mataron a Andrew Brown, un hombre negro desarmado, el mes pasado, mientras estaba sentado en su automóvil. "Andrew Brown no estaba usando su vehículo como arma", dijo el martes su abogado Bakari Sellers en Twitter. “El 'contacto' fue mínimo en el mejor de los casos y lo iniciaron los oficiales. Estaba más allá de la aplicación de la ley cuando se dispararon múltiples tiros, incluido un tiro mortal en la nuca. Cuatro agentes no dispararon, no sintieron que la vida estuviera en peligro". El martes, los funcionarios del condado de Pasquotank anunciaron que no buscarían cargos y dijeron que el tiroteo estaba "justificado".

"La muerte de Brown, aunque trágica, fue justificada", dijo el fiscal de distrito Andrew Womble durante una conferencia de prensa. Un grupo de agentes del sheriff del condado de Pasquotank fuertemente armados disparó y mató a Brown frente a su casa el 21 de abril, en la ciudad de Elizabeth, cuando intentaban entregarle una orden de arresto y registro. Los observadores que siguieron el caso reaccionaron con indignación y desesperación: “Simplemente sentada aquí en casa viendo a la policía estadounidense descender a un vecindario residencial, armada como una unidad militar como si fuera una zona de guerra y volar a un hombre en su automóvil..., para afectar un..., arresto por drogas”, escribió Joy Reid de MSNBC en Twitter el martes. “Y el fiscal del distrito dice que todo está bien. Me siento enferma".

Las protestas en la ciudad de Elizabeth continuaron durante días después del tiroteo, pidiendo cargos criminales y la divulgación pública completa del video policial del incidente fatal. La familia de Brown comparó el asesinato con una "turba de linchamiento moderno". Las fuerzas del orden y los abogados de Brown han ofrecido diferentes versiones de los hechos sobre cómo ocurrió el asesinato, y las autoridades no han revelado al público una versión completa de las imágenes de la cámara del cuerpo de la policía del incidente. La familia de Brown alega, después de ver 20 minutos de imágenes de la cámara del cuerpo de la policía en privado, que Brown se sentó en su automóvil con las manos visibles. Dicen que solo comenzó a alejarse, teniendo cuidado de no conducir hacia los oficiales, después de que los oficiales hicieran el primer disparo. "En todo momento se podía ver que él no era una amenaza", dijo el abogado Chance Lynch en una conferencia de prensa posterior a la vista. “En todo momento lo que vimos eran policías parados en la acera, descargando sus armas. Hubo tantos disparos que nos costó contar el número de disparos que recibió este vehículo”, agregó. Mientras tanto, el martes, Womble, el fiscal de distrito, dijo que Brown condujo hacia el grupo de oficiales que rodeaban el automóvil, algunos de los cuales estaban armados con rifles de asalto, lo que los llevó a comenzar a disparar. Una selección de imágenes de las bodycam reproducidas el martes por funcionarios muestra un camión lleno de oficiales que llegan a la casa de Brown, rodean su automóvil y comienzan a filmar en un lapso de aproximadamente 15 segundos, aunque es difícil discernir cuándo comienzan las tomas o si el coche de Browm rozó a los oficiales.

Un juez se ha negado a publicar las imágenes de la cámara de cuerpo completo, citando investigaciones en curso sobre el asesinato. La policía estatal y el FBI están investigando el tiroteo, a pesar de que los funcionarios locales se han negado a presentar cargos.