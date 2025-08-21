Altos cargos de Casa Blanca hacen apariciones públicas con tropas mientras Washington observa tenso

La ofensiva policial del presidente, Donald Trump, en Washington se amplió el miércoles y altos cargos de su gobierno visitaron a las tropas de la Guardia Nacional para apoyar un despliegue que ha hecho que partes de la capital de Estados Unidos parezcan territorio ocupado. La ira y la frustración se extendieron por la ciudad mientras el vicepresidente alababa una operación que, según él, ha "restablecido en parte de ley y el orden".

La tensa situación, que comenzó hace más de una semana cuando Trump tomó el control del departamento de policía local, parecía preparada para una escalada de enfrentamientos entre los residentes que dicen sentirse bajo asedio y las fuerzas federales que llevan a cabo la visión del presidente de militarizar la aplicación de la ley en ciudades demócratas. Otros residentes apuntaron que dan la bienvenida a los esfuerzos federales como una forma de reducir la delincuencia y aumentar la seguridad.

Mientras Trump aumentaba la presión, el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, compartieron hamburguesas con soldados en la principal estación de tren de la ciudad, con los manifestantes congregándose cerca. La visita, una escena impactante en la que también estuvo presente el subdirector de personal de la Casa Blanca, Stephen Miller, ilustró la intensa dedicación del gobierno republicana a una iniciativa que ha polarizado una ciudad gobernada por los demócratas.

“Están haciendo un trabajo increíble”, dijo Vance a las tropas reunidas en el Shake Shack de Union Station. Mientras los cánticos de protesta resonaban en el restaurante, rechazó las encuestas que muestran que los residentes no apoyan el despliegue de la Guardia Nacional como solución a la delincuencia.

Alguien abucheó a Vance en voz alta y repetidamente mientras se iba. El vicepresidente sonrió y dijo: “Este es el tipo que piensa que la gente no merece ley y orden en su propia comunidad”.

Trump ya ha sugerido replicar su enfoque en D.C. en ciudades como Chicago y Baltimore. Antes envió a la Guardia Nacional y los Marines a Los Ángeles en respuesta a protestas migratorias.

Parte de la ciudad está en tensión

En los siete meses desde que Trump asumió el cargo por segunda vez, la ciudad de Washington, de tradición liberal, se ha doblegado bajo su presidencia más agresiva. Miles de empleados federales han sido despedidos, instituciones emblemáticas como el Smithsonian están siendo reformadas por motivos doctrinales y los líderes locales son cada vez más cautos para no molestar al comandante en jefe.

Ahora, partes de la ciudad están resentidas por el enfoque de Trump. El público coreó “Liberen D.C.” en un partido de fútbol. Los residentes comparten avistamientos de agentes de inmigración para ayudar a los migrantes a evitar problemas. En el barrio de Columbia Heights, multitudes abuchearon a los agentes federales y les hicieron gestos obscenos con la mano mientras se alejaban. Algunas noches, la gente golpea ollas y sartenes en sus puertas en una cacofónica muestra de rebeldía.

A menos de un kilómetro (milla) del Capitolio de Estados Unidos, un vehículo blindado de la Guardia Nacional chocó contra un auto civil en la madrugada del miércoles, atrapando al conductor en el interior hasta que llegaron los equipos de emergencia. El enorme vehículo militar, diseñado para resistir a dispositivos explosivos improvisados en zonas de guerra, se alzaba sobre el aplastado utilitario plateado. Varios transeúntes se congregaron en el lugar.

”¿Vienen a nuestra ciudad y esto es lo que hacen? ¿En serio?”, gritó una mujer a los soldados en un video publicado en internet.

A la ciudad han estado llegando más tropas, muchas de ellas procedentes de seis estados liderados por republicanos. Se estima que hay desplegados un total de 1.900 efectivos, la mayoría en zonas del centro como el National Mall, estaciones de metro y cerca del estadio donde juegan los Nacionales de Washington de béisbol.

Además, agentes federales de la Administración de Control de Drogas, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de otras agencias han patrullado por D.C. para realizar arrestos.

Y un portavoz de la Fiscalía del Distrito de Columbia dijo que 20 miembros del Cuerpo de Abogados Generales del Ejército comenzarían a ayudar a procesar casos.

El coronel Larry Doane, comandante de la fuerza operativa conjunta en la Guardia Nacional de D.C., indicó que están tratando de proporcionar “un par de ojos y oídos adicionales” a la policía y “ayudándoles a mantener el control de la situación”.

“Esta es nuestra comunidad también”, afirmó Doane.

Eso no es lo que piensa LaVerne Smalls, de 46 años y nacida en D.C. “Es muy diferente. Está muy tranquilo”, manifestó. “Y no me gusta. Debería estar lleno de vida”.

Smalls sabe que la ciudad ha luchado contra la delincuencia, pero antes no caminaba preocupada por la calle. “Me siento aún más amenazada”, dijo. “Y creo que así es como quieren que nos sintamos”.

Las acciones de las fuerzas del orden han ido a veces más allá de la seguridad y la reducción del crimen y han llegado a regular la libertad de expresión. Durante el fin de semana, agentes enmascarados retiraron una pancarta de protesta con palabras malsonantes en el barrio de Mount Pleasant, para el aparente deleite del gobierno, que publicó un video del incidente online. “Estamos recuperando Estados Unidos, nena", dijo uno de los agentes en el video.

Corey Frayer, de 42 años, y que vive cerca, señaló que “eso envía un mensaje”.

“Mount Pleasant siempre ha sido un barrio muy activista y expresivo”, agregó. “Y creo que piensan que si pueden aparecer aquí y asustarnos, habrán cumplido con su trabajo”.

Más arrestos mientras funcionarios locales intentan manejar la situación

La Casa Blanca reportó que más de 550 personas han sido arrestadas por el momento y los marshals ofrecen recompensas de 500 dólares por información que conduzca a más detenciones. ”¡Juntos, haremos que D.C. sea seguro de nuevo!”, escribió la secretaria de Justicia, Pam Bondi, en redes sociales. Las estadísticas muestran que la delincuencia ya estaba disminuyendo antes de la intervención de Trump, a pesar de sus afirmaciones de que la crisis requería la intervención federal del departamento de policía.

El número de detenidos diarios en Washington ha aumentado alrededor de un 20% desde que el gobierno comenzó a enviar una oleada de agentes federales, según datos oficiales.

De media, en los primeros 10 días hubo 78 ingresos en cárceles de la ciudad, frente a los 64 de los 10 días previos. La cifra no incluye arrestos por cuestiones migratorias, aunque sí los efectuados por la policía local y efectivos federales, según un funcionario de las fuerzas del orden que habló bajo condición de anonimato para discutir datos que no han sido publicados.

Los expertos en cuestiones policiales apuntan que es difícil sacar conclusiones firmes en un período tan corto, especialmente porque el incremento de la presencia policial pueden reubicar el crimen en lugar de prevenirlo.

Extender el control federal del departamento de policía de la ciudad requeriría la aprobación del Congreso, pero Vance sugirió que, en última instancia, la decisión recae en Trump. “Si el presidente de Estados Unidos piensa que tiene que extender esta orden para asegurar que la gente tenga acceso a la seguridad pública, eso es exactamente lo que hará”, afirmó.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, reconoció el trasfondo militarizado de la ciudad mientras a un acto con motivo del nuevo curso escolar con maestros y personal. Señaló que es importante que los niños “se alegren al comenzar este año escolar”, que arranca el lunes.

Bowser se ha mostrado comedida pero directamente crítica con la operación federal, afirmando que los agentes no deberían usar máscaras y que la Guardia Nacional no debería emplearse para hacer cumplir la ley. “No creo que se deba tener una milicia armada en la capital de la nación”, declaró.

Mientras, la serie de televisión animada "South Park", que se ha inclinado hacia la sátira casi en tiempo real en los últimos años, hizo esta semana de la represión federal el tema de un nuevo episodio. El mes pasado, en el estreno de su temporada 27, se burló del cuerpo del presidente de manera grosera y lo representó compartiendo cama con Satanás.

Los periodistas de The Associated Press Alanna Durkin Richer, David Bauder y Michelle Price contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.