Al menos 1 muerto y 6 heridos por tiroteo en Minneapolis, informan funcionarios

Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo en un edificio de apartamentos en el centro de Minneapolis, informaron funcionarios.

El Departamento de Policía de Minneapolis advirtió al público que se mantuviera alejado de la zona y dijo que dos agentes de policía estaban entre los heridos.

Siete personas fueron trasladadas a un hospital cercano, según el Centro Médico Hennepin Healthcare.

Un video publicado en redes sociales mostraba a policías apuntando rifles hacia arriba a una torre de apartamentos cerca del Centro de Convenciones de Minneapolis. Funcionarios advirtieron a los residentes que evitaran el vecindario cercano de Loring Park.

No se difundió de momento información adicional sobre el estado de los heridos.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, señaló en una publicación en redes sociales que funcionarios estatales están en el lugar ayudando a la policía.

El FBI respondió también al tiroteo y “ofrecerá todos y cada uno de los recursos necesarios para ayudar a las autoridades locales”, dijo el director Kash Patel en una publicación en la plataforma X.

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Los periodistas de The Associated Press Hallie Golden, Safiyah Riddle y Mark Vancleave contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.