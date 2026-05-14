Los productores de duraznos del centro de California se preparan para destruir cerca de 420.000 árboles de durazno de carozo adherido, después de que Del Monte Foods cerrara sus plantas procesadoras a comienzos de este año.

La histórica empresa de conservas de frutas y verduras, con 139 años de trayectoria, clausuró de forma definitiva sus fábricas en Modesto y Hughson en abril, tras acogerse al Capítulo 11 de la ley de bancarrota en julio del año pasado.

Los cierres dejaron a cientos de trabajadores sin empleo y golpearon con fuerza a los agricultores de la región. Muchos perdieron contratos que mantenían desde hacía dos décadas con Del Monte y ahora cuentan con muy pocas alternativas para vender sus cosechas.

Según el Sacramento Bee, las pérdidas para el sector podrían alcanzar los 550 millones de dólares.

Productores de durazno del centro de California recibirán hasta 9 millones de dólares en ayuda federal tras el colapso de Del Monte, que dejó cosechas sin compradores y obligó a eliminar cientos de miles de árboles ( Getty/iStock )

En respuesta a la crisis, el senador Adam Schiff y los representantes Mike Thompson y David Valadao anunciaron a finales de abril que los productores afectados podrían recibir hasta 9 millones de dólares en ayuda federal para eliminar cerca de 420.000 árboles de durazno de pulpa adherida antes de la próxima temporada de cosecha, que normalmente se extiende desde finales de mayo hasta septiembre.

La asistencia de emergencia permitirá retirar alrededor de 1.200 hectáreas de huertos. Según las autoridades, sacar del mercado unas 50.000 toneladas de duraznos ayudaría a reducir el exceso de oferta y evitaría pérdidas adicionales estimadas en 30 millones de dólares. Después de eso, los agricultores podrían destinar sus tierras a otros cultivos.

“Durante generaciones, las granjas familiares del Valle Central dependieron de la planta de Del Monte en Modesto para procesar sus duraznos”, afirmó Valadao en un comunicado.

Además, en una carta enviada en marzo a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, Schiff, Thompson y Valadao, junto con otros 39 miembros del Congreso, advirtieron que muchos de los productores afectados pertenecen a familias que trabajaron esas tierras durante generaciones y dedicaron décadas al desarrollo de sus huertos. También señalaron que, sin apoyo federal, la crisis podría causar daños permanentes al sistema agrícola del país.

“Cuando una planta procesadora cierra y más de 22.000 hectáreas de fruta se quedan de un día para otro sin mercado, una granja familiar no puede absorber una pérdida de esa magnitud. Esta financiación representa un paso clave para que estas explotaciones multigeneracionales puedan mantenerse a flote”, añadió Thompson al anunciar el paquete de ayuda.

Por otro lado, después de que un tribunal autorizara la venta de activos de Del Monte, la empresa Pacific Coast Producers compró el negocio de fruta enlatada de la compañía. Sin embargo, aunque aceptó adquirir unas 24.000 toneladas de duraznos, todavía quedan cerca de 50.000 toneladas sin comprador. Eso significa que una parte importante de la cosecha podría perderse, según informó el Sacramento Bee.

Traducción de Leticia Zampedri