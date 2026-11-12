Niegan fianza a hombre de Carolina del Sur acusado de enterrar vivo a su hijo de 11 meses

Un hombre de Carolina del Sur acusado de enterrar a su hijo de 11 meses en una jaula para perros en un grupo de pinos raquíticos no obtuvo libertad bajo fianza el jueves.

Michael Comer, de 25 años, fue acusado de intento de asesinato, robo con allanamiento y de poner ilegalmente a un menor en situación de riesgo en relación con la desaparición de Koah Sharp, quien sobrevivió y se espera que se recupere por completo.

Tyler Douglas, investigador principal del departamento de policía del condado de Lexington, le dijo al magistrado Gary W. Reinhart la mañana del jueves que Comer no mostró remordimiento por intentar matar a su hijo e intentó huir del estado. Posteriormente, Reinhart le asignó un defensor público al acusado y fijó una audiencia para el 10 de diciembre.

Comer ha estado bajo custodia en el condado de Lexington desde el lunes, cuando se reportó la desaparición de su hijo. Aún no se le ha designado un abogado.

Koah, a quien los rescatistas encontraron después de unas 24 horas, fue dado de alta de un hospital la noche del martes, informó el jefe de la policía, Jay Koon.

John Comer dijo que el lunes abrió su casa para recibir a su hijo y a su nieto después de que Michael Comer le dijera que necesitaban un lugar donde quedarse. Le mostró a un reportero de The Associated Press el pequeño hoyo en una propiedad vecina donde los rescatistas desenterraron al niño.

“Dios tuvo que haber estado en el suelo con Koah durante todo, todo ese tiempo”, dijo tras la audiencia de fianza del jueves. “Solo Dios puede obrar milagros de esta manera”.

Las autoridades no han revelado nada sobre el motivo de Comer. En octubre fue sentenciado a libertad condicional tras declararse culpable de violencia doméstica contra la madre del niño. Los registros judiciales muestran que, en mayo, la empujó por detrás mientras ella sostenía a Koah, lo que hizo que el bebé golpeara una secadora de ropa.

Los padres de Koah “han tenido algunas situaciones”, señaló el jefe policial.

“Los niños”, añadió, “a veces quedan atrapados en medio”.

Familiares han identificado a la madre como Dezarae Sharp. La AP no pudo localizar un número de teléfono de ella, y no ha respondido a mensajes enviados a sus cuentas en redes sociales.

En una llamada al 911 difundida el jueves, Patricia Comer le dijo a un operador que su hijo tenía “esquizofrenia severa y bipolaridad y depresión”. Señaló que había estado “un tanto preocupada” por dejar a Koah con su padre esa mañana. “Anoche amenazó con suicidarse y me pidió unas pastillas para dormir”, le dijo al operador. “No dejaba de hacer comentarios de que se iba a llevar (ininteligible) a Nueva York, lo cual no puede hacer, porque está en libertad condicional”.

Pero John Comer dijo que su hijo, de quien ha estado distanciado, parecía perfectamente racional cuando lo recogió a él y a Koah y los llevó a su casa. Contó que su hijo le dijo que tenía un trabajo y un plan para cuidar de Koah.

“No se mostró emotivo”, declaró John Comer el jueves afuera del complejo de las fuerzas del orden. “No estaba exaltado. Simplemente, parecía un padre amoroso, amoroso y atento. Alimentó al bebé. Le cambió el pañal. Sostuvo al bebé. El bebé jugó un rato. Estaba en pleno uso de razón”.

Decenas de socorristas recorrieron el campo en busca del niño. Tras un día completo de búsqueda, las autoridades encontraron tierra removida recientemente y oyeron llantos desde abajo, indicó el jefe de la policía.

Koah probablemente sobrevivió gracias a las temperaturas frescas y a una bolsa de aire creada por una toalla que estaba envuelta alrededor de la jaula bajo tierra, explicó.

John Comer dijo que la jaula era “solo un pedazo de chatarra” que tenía tirado en su casa. Afirmó que no siente “compasión ni lástima” por su hijo, y se estremece al pensar en lo que podría haber pasado si no los hubiera recogido ese día.

“Koah está vivo”, dijo, conteniendo un sollozo. “Está vivo. Eso es lo que importa”.

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Breed informó desde Wake Forest, Carolina del Norte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.