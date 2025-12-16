Agente de aduanas de Nueva York dispara su arma durante pelea en autopista

Un agente de Aduanas y Protección Fronteriza en servicio disparó su arma varias veces en una autopista que conduce al principal aeropuerto de Nueva York después de que, según él, otro conductor lo atacó por un accidente de tráfico menor, informó la policía de la Autoridad Portuaria.

No estaba claro si alguno de los disparos alcanzó al otro conductor, quien huyó del lugar después del tiroteo, según el agente de aduanas. El episodio cerca del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy sigue bajo investigación y no se han realizado arrestos. El agente de aduanas resultó ileso.

El accidente de dos vehículos ocurrió poco antes de las 5 de la mañana el martes en los carriles hacia el sur de la autopista Van Wyck. La Autoridad Portuaria no indicó si el agente de aduanas conducía un vehículo oficial, y su nombre no ha sido revelado.

La investigación provocó retrasos en el tráfico durante el trayecto matutino, pero esos problemas disminuyeron a medida que avanzaba la mañana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.