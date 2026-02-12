Acusan a dos israelíes de usar información militar clasificada para apostar

Dos israelíes han sido acusados de utilizar información militar clasificada para apostar sobre acontecimientos futuros, informaron las autoridades israelíes el jueves, al acusar a los implicados de “graves delitos contra la seguridad”.

Un comunicado conjunto del Ministerio de Defensa de Israel, el servicio de seguridad interna Shin Bet y la policía indicó que se sospecha que un civil y un reservista realizaron apuestas en el mercado de predicción Polymarket, con sede en Estados Unidos, sobre futuras operaciones militares basándose en información a la que el reservista tenía acceso.

La Fiscalía General de Israel decidió procesar a las dos personas tras una investigación conjunta de la policía, la inteligencia militar y otras agencias de seguridad que derivó en varias detenciones. Ambos enfrentan cargos que incluyen soborno y obstrucción de la justicia.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la identidad de las dos personas ni sobre el rango o el cargo del reservista en el ejército israelí, pero advirtieron que este tipo de acciones suponía un “riesgo real para la seguridad” de las fuerzas armadas y del Estado de Israel.

La radiodifusora pública israelí Kan había informado previamente que las apuestas se realizaron en junio, antes de la guerra de Israel con Irán, y que las ganancias fueron de aproximadamente 150.000 dólares.

El comunicado señaló que el ejército y los servicios de seguridad de Israel “consideran muy seriamente los actos atribuidos a los acusados y actuarán con determinación para frustrar y llevar ante la justicia a cualquier persona involucrada en la actividad de usar información clasificada de manera ilegal”.

Los acusados permanecerán bajo custodia hasta el final de los procedimientos legales en su contra, informó la Fiscalía.

Los mercados de predicción están compuestos por preguntas, por lo general de sí o no, llamadas contratos de eventos, cuyos precios están vinculados a lo que los operadores están dispuestos a pagar, lo que en teoría indica la probabilidad percibida de que ocurra un acontecimiento.

Su uso se ha disparado en los últimos años, pero pese a algunas ganancias llamativas, los operadores aún pierden dinero todos los días. En Estados Unidos, las operaciones se clasifican de manera distinta a las formas tradicionales de juego, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y el riesgo.

