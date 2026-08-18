Eric Bieniemy, entrenador de los Chiefs, actualiza el estado de su esposa tras el tiroteo en su casa de Virginia

El coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, Eric Bieniemy, aseguró este martes que regresó al equipo con el apoyo de su esposa, Mia, quien se recupera tras recibir varios disparos en su casa de Virginia.

Mia resultó herida la noche del 26 de julio y Elijah, el hijo de 27 años de la pareja, fue arrestado posteriormente. Ante la situación, Bieniemy dejó de inmediato la concentración de los Chiefs para acompañar a su familia y regresó la semana pasada, antes de la derrota de pretemporada frente a Los Angeles Rams.

“Antes que nada, está avanzando muy bien en su recuperación”, dijo Bieniemy al hablar por primera vez con la prensa desde la hospitalización de su esposa. “Esa es una de las principales razones por las que estoy de regreso. Es una verdadera luchadora, una santa, y ha sido increíble verla”.

El entrenador también bromeó sobre su vuelta al equipo: “Sé que ya estaba volviéndolos locos a ella y a varios miembros de mi familia en casa”.

Durante su ausencia, Bieniemy permaneció con su familia en Ashburn, Virginia, pero continuó siguiendo de cerca el trabajo de los Chiefs: observó a distancia los entrenamientos realizados en la Universidad Estatal del Oeste de Misuri y participó con frecuencia en las reuniones del equipo antes y después de las prácticas.

open image in gallery Elijah Bieniemy (en la imagen) fue arrestado después de que su madre recibiera un disparo el mes pasado ( AP )

Durante su ausencia, Bieniemy siguió tan pendiente de los Chiefs que en una ocasión llamó al gerente general, Brett Veach, y le pidió que le pasara el teléfono al entrenador Andy Reid para señalarle un detalle que había observado en uno de los jugadores durante la práctica.

“Le gritaba a la pantalla, a los jugadores y a los entrenadores: ‘¿Qué demonios estamos haciendo?’. Incluso me gritaba a mí mismo: ‘¿Por qué pusiste esa jugada?’”, recordó entre risas. “Al final, quería asegurarme de estar al tanto de todo lo que ocurría”.

Su dedicación al equipo también terminó por impacientar a su familia. Bieniemy contó que Mia finalmente le dijo: “Tienes mi bendición para irte”. Para el entrenador, esa fue la señal de que había llegado el momento de regresar.

Mientras tanto, su hijo Elijah enfrenta cargos por lesiones dolosas, uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y disparar un arma dentro de una vivienda. Sus comparecencias judiciales permanecen aplazadas a la espera de una evaluación de salud mental.

Bieniemy agradeció además el respaldo recibido durante la crisis. “Quiero dar las gracias a la familia Hunt y a toda la organización de los Chiefs por el cariño y el apoyo que recibió mi familia durante esta situación”, expresó. “Y dicho esto, volvemos al fútbol”.

Conocido por su estilo exigente y enérgico, Bieniemy es muy apreciado en el vestuario de Kansas City. Formó parte del cuerpo técnico que llevó a los Chiefs a tres Super Bowls y conquistó dos títulos, además de contribuir a sentar las bases del reciente dominio del equipo.

open image in gallery Bieniemy bromeó diciendo que su esposa quería que regresara a los Chiefs porque la estaba volviendo loca ( Getty )

Bieniemy dejó Kansas City hace algunos años para convertirse en coordinador ofensivo de los Washington Commanders, con la esperanza de que asumir el control de las jugadas ofensivas le abriera las puertas a un puesto como entrenador en jefe de la NFL. Sin embargo, el equipo tuvo una temporada complicada y el cuerpo técnico fue despedido.

Después pasó una temporada en UCLA y la campaña pasada trabajó como entrenador de corredores de los Chicago Bears. Finalmente regresó a Kansas City para sustituir a Matt Nagy, quien dejó a los Chiefs para convertirse en coordinador ofensivo de los New York Giants.

“Es fantástico tenerlo de vuelta. Lo extrañamos y rezamos por su familia mientras estuvo fuera”, afirmó el apoyador de los Chiefs Nick Bolton. “Tener de nuevo en el campo a alguien así, tan competitivo, saca lo mejor de nosotros”.

Traducción de Leticia Zampedri