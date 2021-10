La primera legisladora estatal abiertamente no binaria del país y sus aliados criticaron las declaraciones del gobernador de Oklahoma tras una directiva del Departamento de Salud del estado que permitiría a los residentes designarse como no binarios en sus certificados de nacimiento.

La representante estatal demócrata de Oklahoma, Mauree Turner, que utiliza el pronombre “elle” refutó las declaraciones del gobernador republicano Kevin Stitt y de otros funcionarios estatales del Partido Republicano que han prometido detener la decisión.

“Si tienes que trabajar con personas que se oponen rotundamente a tu existencia... hasta el punto de que no podemos trabajar juntos, no puedes hablar conmigo, no puedes hablarme como si fuera un ser humano, no me ves, eso daña la relación de trabajo de cualquiera”, dijo la representante Turner a KOKH-TV.

Tras una demanda interpuesta en 2020 contra funcionarios estatales por los marcadores de los certificados de nacimiento, el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma y la oficina del Fiscal General del Estado llegaron a un acuerdo en mayo y este mes comenzaron el proceso formal para llegar a un acuerdo.

En una declaración esta semana, el gobernador Stitt indicó que cree que “las personas son creadas por Dios para ser hombres o mujeres. Punto”.

Afirmó que “no existe el sexo no binario” y se comprometió a tomar “cualquier medida necesaria para proteger los valores de Oklahoma y nuestra forma de vida”.

Los líderes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y el Senado del estado también pidieron a los legisladores que revocaran la directiva.

En respuesta, el representante Turner publicó en un post en las redes sociales que “como residente de Oklahoma no binarie que tiene que sentarse en las habitaciones con estas personas que literalmente fingen que no existo - no espero nada menos de ellos.”

“Es triste ver cómo unos pocos hombres vierten esta retórica profundamente equivocada y muy peligrosa en todo un estado”, aseveró.

La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Oklahoma, Emily Virgin, calificó los comentarios del gobernador de “aborrecibles y completamente impropios de un gobernador”.

“Además, es peligroso”, señaló.

Nicole McAfee, directora ejecutiva del grupo de defensa LGBT+ Freedom Oklahoma, indicó que la comunidad LGBT+ del estado “siempre está preparada para que los funcionarios electos se dirijan a nosotros con el fin de marcar puntos políticos partidistas”, especialmente en el período previo a un año electoral.

“Pero esas palabras son vacías, y no reflejan las ricas comunidades que existen en todo el estado”, precisó en un comunicado. “Las personas no binarias y con diversidad de género siempre han estado en esta tierra, mucho antes de la creación del estado. Reconocemos cuando los acosadores quieren que retrocedamos y nos quedemos callados, pero seguiremos luchando por un estado en el que tengamos plena igualdad ante la ley y la seguridad para prosperar.”

El acuerdo del departamento de salud “no es una cuestión de si la gente tiene derecho a tener marcadores de género X en Oklahoma, sino sobre el proceso de cómo”, añadió.

“La gente necesita documentos gubernamentales para todo, desde conseguir una vivienda o un empleo hasta recibir tarjetas de identificación estatales o recibir su vacuna covid”, sostuvo McAfee. “Nosotros, como comunidad, estamos más seguros y mejor equipados para servirnos unos a otros cuando las personas tienen acceso a documentos que reflejan con exactitud quiénes son”.

La legisladora Turner dijo a KHOK-TV que “poder tener esa autonomía y que esa parte realmente íntima de uno, sea reconocida a lo grande es realmente importante en más de un sentido”.