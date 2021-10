Respaldos de Donald Trump son el último ejemplo de su misoginia

Puede que Donald Trump ya no sea presidente, pero para gran parte del Partido Republicano, especialmente aquellos que creen erróneamente que le robaron las elecciones de 2020, su respaldo esencialmente despeja un campo republicano. Pero su vanidad significa que a menudo respalda a quien lo alaba de la manera más patética u obsequiosa, sin considerar si el candidato es realmente elegible.

Ese impulso puede causar dolores de cabeza a los republicanos y sus allegados. The Associated Press informó que Trump no ha examinado adecuadamente a los candidatos republicanos con historias sórdidas con mujeres que a menudo incluyen acusaciones de abuso. Esto incluye al exjugador de fútbol americano Herschel Walker, a quien Trump instó a postularse para el Senado durante meses y congeló a otros republicanos de Georgia probablemente más elegibles, y la AP reveló acusaciones de que amenazó con matar a su esposa. Del mismo modo, como su exsecretaria de prensa, Stephanie Grisham, ha realizado su gira de libros, ha alegado que Max Miller, que trabajaba con él en la administración, abusó de ella incluso después de que ella se lo confió a Trump. Miller niega las acusaciones y ha presentado una demanda por difamación contra Grisham.

La gran cantidad de candidatos con acusaciones de ser abusivos o generalmente terribles con las mujeres llevó a un donante de Trump a decirle a la AP: "No hay un proceso de investigación, al menos no sobre políticas y elegibilidad". Pero otra teoría podría ser que Trump no se ha abstenido de respaldarlos porque, como hombre que siempre ha mostrado desdén por las mujeres que lo desafían, la misoginia no es un factor descalificante.

Durante el primer debate primario republicano, una de las primeras preguntas que Megyn Kelly le hizo fue sobre su historial de comentarios misóginos, incluidos "cerdos gordos, perros, vagos y animales repugnantes". Pero en lugar de dar marcha atrás, Trump tomó represalias llamándola "tonta" y dijo que a Kelly "le salía sangre de los ojos". O sangre saliendo de ella donde sea". Tales comentarios crudos habrían descalificado en el pasado a los políticos republicanos (de hecho, Todd Akin, el ex candidato republicano al Senado de Missouri que habló de "violación legítima" y hundió su campaña fue una advertencia política; murió esta semana). Pero Trump no enfrentó consecuencias; todavía dice tonterías en Fox News, mientras Kelly ya no está en la red.

La historia de misoginia de Trump no necesita explicación, pero descubrió que no enfrentaría consecuencias por su mal trato a las mujeres. Dijo que Barack Obama "calumnió" a Hillary Clinton, a quien llamó una "mujer desagradable", y se jactó de agredir sexualmente a mujeres, declarando infamemente en una cinta filtrada de Access Hollywood, "cuando eres una estrella, te dejan hacerlo". Después de la indignación republicana superficial, el partido se unió a Trump y ganó la presidencia.

De manera similar, defendió tanto a amigos como a enemigos cuando enfrentaron acusaciones de agresión sexual. Cuando Christine Blasey Ford acusó a Brett Kavanaugh de agredirla sexualmente cuando eran más jóvenes, no solo apoyó firmemente a Kavanaugh (lo que ayudó al juez a confirmarse), sino que se burló de ella en un mitin con júbilo. En todo caso, Kavanaugh enfrentando acusaciones probablemente hizo que Trump se sintiera más comprensivo con él porque le recordó cómo varias mujeres han acusado a Trump de conducta sexual inapropiada en diversos grados.

Incluso cuando su oponente Joe Biden enfrentó acusaciones de agresión sexual, en lugar de usarlas para golpear a Sleepy Joe, se identificó con Biden al decir “Me han hecho muchas acusaciones falsas” y que “Y tal vez sea una acusación falsa. Francamente, espero que sea por su bien". Para Trump, el impulso es siempre estar del lado de los hombres porque ve esto como la forma en que los hombres deben comportarse y reprocharlo equivale a criticar a un hombre por lo que considera una conducta normal.

Pero no todos los candidatos son un expresentador de un programa de telerrealidad que se transmitió en los hogares de la gente mientras se disfrazó de fanfarrón multimillonario. Incluso después de la elección de Trump, tanto los hombres republicanos como los demócratas, desde Roy Moore hasta Al Franken, se han enfrentado a las consecuencias de un comportamiento inapropiado que se deriva de los derechos masculinos. Si alguien no tiene ese amplio reconocimiento de nombre, no se sacudirá las acusaciones tan fácilmente como lo hizo Trump.

Esa puede ser la razón por la que los republicanos están preocupados por perder carreras que de otro modo se podrían ganar en la carrera abierta por el Senado de Pensilvania, donde Trump ha respaldado a Sean Parnell, cuya esposa solicitó órdenes de restricción durante su divorcio, y en Georgia, donde los republicanos tienen una oportunidad legítima de ganar. El senador Raphael Warnock con un candidato republicano que no tiene una letanía de acusaciones contra él como Walker. La lealtad incondicional de los republicanos a Trump ahora arriesga sus carreras que de otro modo podrían ganar.

Pero para Trump, la lealtad a él precede a cualquier otro rasgo. De hecho, si un aliado de Trump es acusado de conducta sexual inapropiada, es una oportunidad para que el expresidente declare un caso de noticias falsas. Para Trump y el partido que ahora domina, el dominio y el disgusto por la “corrección política” hacen que un candidato sea digno del respaldo del MAGA.