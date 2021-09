Un usuario de TikTok ha instado a los fanáticos a no acosar a los empleados de Disney después de compartir un video donde el personaje de Gaston sale de su papel tras ser manoseado en el pecho por una mujer.

Esta semana, Evan Snead, quien usa el nombre de usuario @evansnead en TikTok, donde con frecuencia comparte hechos y videos detrás de escena sobre los parques temáticos de Disney, subió el TikTok como un recordatorio a los invitados de la importancia de tratar a los miembros del elenco de Disney con el respeto.

En el clip, que se titula: "Chica acosa a Gaston y él (con razón) la obliga a SALIR", se puede ver a una mujer parada junto al empleado de Disney vestido como el personaje de Beauty and the Beast, presumiblemente para una foto, antes de colocar ambas manos en su pecho.

El encuentro provocó una respuesta instantánea del miembro del elenco de Disney, quien se apartó antes de indicarle a la mujer que se fuera, diciéndole: “Estás fuera. AHORA".

Al principio, la mujer no pareció entender la reacción del personaje, mientras continuaba parada junto al empleado y riendo. Sin embargo, se le pudo escuchar alzando la voz y diciéndole: "Vete".

En el TikTok, se podía ver a la mujer tratando de volver a colocar sus manos sobre el empleado de Disney, momento en el que él le indicó nuevamente que se fuera.

"Detente. Detente. Se acabó”, se oye decirle a la invitada mientras la guiaba para que se fuera. "¡Hay niños!".

Después de reproducir el clip en TikTok, Snead apareció en la pantalla para instar a los espectadores a no acosar a los empleados de Disney.

"Por favor, no seas esa persona", dijo Snead quien luego reconoció que el video en cuestión, que es de 2015, no es nuevo, ya que Gaston no se está reuniendo con los invitados en este momento, antes de continuar: “Pero también, tenía todo el derecho a hacerlo.

“Y, para que lo sepas, si acosas a los personajes de esa manera, la mayoría de las veces, no van a participar. No van a pensar que es lindo".

Snead luego explicó por qué el escenario no es apropiado, sin importar el entorno, y continuó: “Si no quieres que un extraño se te acerque, en público, en tu lugar de trabajo y te ponga las manos encima, entonces no lo hagas. No se lo hagas a los personajes".

“Los personajes quieren que la pases genial y disfrutes conociéndolos, pero es su lugar de trabajo. Es un lugar de negocios familiar”, dijo Snead, antes de recordar a los espectadores que los personajes son “también personas” y no deben ser sometidos a “manoseos o lenguaje incómodos”.

El video, que desde entonces ha sido visto más de 11,8 millones de veces, ha provocado cientos de comentarios de espectadores que están de acuerdo con Snead.

“¡El hecho de que ella no pareciera entender por qué él la estaba obligando a irse me enfurece! ¿Por qué crees que está bien tocar a alguien que no conoces?”, comentó una persona.

Otro dijo: “Nadie debe ser tocado sin permiso. Ese Gaston es un rey absoluto por cómo manejó esa situación".

El video también incitó a los espectadores que trabajan como intérpretes de personajes a estar de acuerdo, y un espectador escribió: “¡Como intérprete de personajes, por favor no hagas cosas como esta! ¡Y otra gran cosa es que por favor no dejes que tus hijos corran a golpearnos y esas cosas!".

Sin embargo, también hubo quienes intentaron defender a la mujer, con alguien más comentando: "Él solo arruinó la diversión de ella", mientras que otro dijo: "Él reaccionó completamente de manera exagerada".

Leer más: Parque temático no revisó que niña estuviera abrochada antes de morir

En declaraciones a The Independent sobre la viralización del video, Snead dijo que estaba "MUY sorprendido" por la reacción al TikTok, y explicó: "Mucha gente vino a defender a la [mujer], mucha gente puede defender a Gaston".

Luego dijo que le gusta aprovechar la oportunidad para recordarle a la gente que trate a los miembros del elenco de Disney con respeto. “Siempre me gusta enviar pequeños anuncios de servicio público a la gente para que simplemente traten a los miembros del elenco de Disney con respeto y los traten como les gustaría ser tratados”, continuó.

Y aunque dijo que era "realmente asombroso" que más de 10 millones de personas vieran el video, ya que "pensó que el video se quedaría en mi pequeña burbuja de fanáticos y amigos de Disney", espera que eduque a otros.

"Espero que arroje algo de luz sobre cómo tratar a los demás con respeto y llegue a personas que de otra manera no habrían conocido la etiqueta adecuada cuando se trata de conocer a los personajes de Disney", dijo.