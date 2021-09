Mary Trump reaccionó a la demanda en su contra de parte de su tío, el expresidente Donald Trump, diciendo que cuando la familia no está de acuerdo, se comunican demandándose entre sí.

Trump presentó una demanda contra su sobrina la semana pasada, argumentando que Trump y The New York Times , estaban "involucrados en un complot insidioso para obtener registros confidenciales y altamente sensibles" sobre sus finanzas.

Trump le dijo a BNC News que nadie cercano a Trump, le ha hablado sobre la acción legal.

"Creo que su forma de comunicarse con las personas con las que no están de acuerdo es demandarlos", dijo. "Y eso es exactamente lo que hicieron".

Mary Trump, ha sido previamente demandada por sus familiares para detener la publicación de su libro de 2020, “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man”.

“Mi tía y mi tío me demandaron el año pasado, para evitar primero la publicación de mi libro y luego para evitar mi capacidad de hablar sobre él. No hace mucho ... los demandé porque creo que cometieron un fraude contra mí, después de la muerte de mi padre”, dijo Mary.

"Supongo que así es como la familia Trump se comunica ,cuando no se llevan bien", dijo a BNC News. “Negociamos demandas. La diferencia es que creo que el mío tiene algo de mérito".

El expresidente presentó su demanda de 100 millones de dólares, el martes contra su sobrina y The New York Times, alegando que habían trabajado juntos, para hacerse con sus registros de una historia publicada en el periódico sobre sus finanzas no reveladas.

La demanda afirma que Mary Trump, junto con los reporteros del Times Susanne Craig, David Barstow y Russell Buettner, participaron en un "complot insidioso" y una "cruzada extensa", para adquirir la información.

“Los acusados se involucraron en un complot insidioso para obtener registros confidenciales y altamente sensibles, que explotaron para su propio beneficio y utilizaron como un medio para legitimar falsamente sus obras publicitadas”, alega la demanda.

Los reporteros recibieron un premio Pulitzer en 2019, por su serie de artículos. Mary Trump, hija del hermano de Trump, Fred Jr, ha dicho en entrevistas y en su libro de 2020, que publicó las declaraciones de impuestos de Trump en el periódico.

"Creo que es un p*** perdedor y va a lanzar todo lo que pueda contra la pared", dijo Trump en un comunicado. “Es desesperación. Las paredes se están cerrando y él lanza cualquier cosa contra la pared, que cree que se pegará. Como siempre es el caso de Donald, intentará cambiar de tema".

“La cobertura del Times de los impuestos de Donald Trump, ayudó a informar a los ciudadanos a través de informes meticulosos, sobre un tema de interés público primordial”, dijo la portavoz del New York Times, Danielle Rhoades Ha. "Esta demanda es un intento de silenciar a las organizaciones de noticias independientes y planeamos defendernos enérgicamente contra ella".

La demanda de 27 páginas afirma, que el periódico "buscó implacablemente a su sobrina ... y la convenció de sacar los registros de contrabando de la oficina de su abogado y entregárselos a The Times".

"Craig, consciente de que los documentos se habían derivado de los procedimientos de litigio de las Acciones Patrimoniales, ordenó a Mary Trump que recuperara los documentos de la oficina de su abogado anterior, para las Acciones Patrimoniales, Farrell Fritz y que los sacara de contrabando". agrega la demanda.

La demanda afirma que Mary Trump, violó un acuerdo de confidencialidad que le prohibía revelar, detalles sobre las finanzas de la familia según un acuerdo sobre el patrimonio de Fred Trump Sr.

La demanda también alega que Mary Trump y los reporteros de The New York Times, estaban "motivados por una venganza personal y su deseo de ganar fama, notoriedad, reconocimiento y una ganancia financiera inesperada" y que querían "avanzar en su agenda política".