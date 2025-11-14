Cortocircuito causó incendio mortal en hogar de ancianos en Bosnia, revela pesquisa

Una sobrecarga eléctrica fue la causa de un incendio mortal registrado la semana pasada en una residencia de ancianos en Bosnia, informaron las autoridades el viernes, y autoridades médicas anunciaron que el número de muertos ha aumentado a 15.

El cable eléctrico de una radio utilizada por uno de los residentes de la instalación estaba apretado entre la cama de esa persona y el muro, lo que provocó un cortocircuito y el incendio en la noche del 4 de noviembre, reveló una investigación.

El incendio que se desató en el séptimo piso de una residencia para jubilados en la ciudad nororiental de Tuzla mató a 11 personas ese día y dejó 30 heridos. Cuatro personas más han fallecido en el hospital de Tuzla desde entonces --dos la semana pasada y dos más en las últimas 24 horas--, indicó personal médico el viernes.

En medio de las críticas públicas, las autoridades prometieron el viernes que la investigación continuará para determinar si hubo negligencia o descuido.

Medios de noticias bosnios publicaron que los pisos superiores del complejo estaban ocupados por personas mayores que no podían moverse por sí mismas o estaban enfermas. El gerente del complejo ha dimitido.

