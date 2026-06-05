Cortes no tienen derecho a detener salón de baile en la Casa Blanca, dice gobierno de Trump

Los abogados que representan al gobierno federal argumentaron el viernes que un tribunal no puede detener la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca porque ya estaba en marcha y por las delicadas preocupaciones de seguridad que, según afirman, la estructura pretende abordar.

El abogado Yaakov Roth, al hablar durante un intercambio con la jueza Patricia Millett, manifestó que solo el Congreso podría detener el proyecto de 400 millones de dólares. El gobierno ha estado pidiendo al tribunal que le permita seguir adelante sin la aprobación del Congreso.

Lo que está en juego es una orden del 16 de abril del juez Richard Leon para que el gobierno republicano de Trump detenga los trabajos sobre la superficie en el salón de baile de 8.400 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados). Leon, quien fue nominado para el cargo por el presidente republicano George W. Bush, permitió que la construcción continuara con los trabajos subterráneos en un búnker y otras “instalaciones de seguridad nacional” en el lugar.

La audiencia del viernes se centró en quién tiene potestad de impugnar medidas del gobierno una vez que ya han comenzado y si esa legitimación prevalece sobre la seguridad nacional.

En respuesta a escenarios hipotéticos planteados por Millett, Roth coincidió en que el gobierno podría demoler la Estatua de la Libertad y la Casa Blanca —y que los descendientes de inmigrantes que pasaron por Ellis Island y las personas esclavizadas que construyeron la Casa Blanca no tendrían legitimación legal para oponerse a la medida después de que ocurriera.

Millett, nominada para el cargo por el presidente demócrata Barack Obama, le preguntó a Roth cuándo la construcción fue un “hecho consumado”.

“¿Fue cuando empezaron a hacer el trabajo subterráneo, que ahora es totalmente, completamente integral y está conectado y es inseparable de un enorme salón de baile encima?”, preguntó. “¿Cuándo se volvió imposible para los tribunales detener este proyecto?”

Roth respondió: “Creo que habría sido improcedente prohibirlo incluso desde el primer día”.

El intercambio fue uno de muchos durante la audiencia de dos horas ante el panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia. La audiencia concluyó sin una decisión de los jueces.

El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para impugnar el proyecto en diciembre, una semana después de que la Casa Blanca terminara de demoler el Ala Este para dar paso a un salón de baile que, según Trump, tendría capacidad para 999 personas.

Es difícil determinar cómo podrían fallar los jueces. Aunque hubo numerosas preguntas para Roth sobre la autoridad del gobierno y las explicaciones cambiantes de cómo está avanzando, el abogado del demandante, Tad Heuer, también enfrentó numerosas preguntas.

Los jueces presionaron a Heuer sobre la legitimación en el caso y sobre cómo cuestiones estéticas básicas pueden imponerse a las preocupaciones de seguridad nacional.

“Nunca nos hemos opuesto a la construcción subterránea del búnker, que es donde el gobierno, hasta hace poco, ha dicho que radicaban las preocupaciones de seguridad nacional”, señaló Heuer. Añadió que la construcción debería detenerse hasta que el Congreso se pronuncie.

“El Congreso puede permitir que se construyan salones de baile, es su propiedad”, sostuvo Heuer.

Los abogados del gobierno han argumentado que el proyecto incluye medidas de seguridad críticas necesarias para amenazas como drones, misiles balísticos y riesgos biológicos.

“Estas actualizaciones, modificaciones y mejoras son esenciales para proteger al presidente, a su familia y a su personal, así como a la propia Casa Blanca, y todo el proyecto se deriva de ellas”, escribieron en una presentación ante el tribunal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.