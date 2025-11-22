Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Corte Suprema federal bloquea fallo contra nuevo mapa electoral de Texas

AP Noticias
Viernes, 21 de noviembre de 2025 20:11 EST
TEXAS-REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS
TEXAS-REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS (AP)

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó temporalmente el viernes un fallo de un tribunal inferior que determinó que el plan de redistribución de distritos legislativos de Texas para 2026 probablemente discrimina por motivos de raza.

La orden firmada por el juez Samuel Alito permanecerá vigente al menos durante los próximos días mientras la corte considera si permite que el nuevo mapa favorable a los republicanos se utilice en las elecciones de mitad de periodo.

La mayoría conservadora de la corte ha bloqueado fallos similares de tribunales inferiores porque se presentaron demasiado cerca de las elecciones.

Alito maneja las apelaciones de emergencia de Texas.

___

Relacionados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in