Juez anula orden que prohibía a una madre no vacunada ver a su hijo

El juez James Shapiro es supuestamente el primer jurista que utiliza la no vacunación como medida punitiva.

Sin embargo, el juez Shapiro ahora ha revocado su decisión que prohibió a una madre de Illinois ver a su hijo de 11 años, después de que ella afirmó que él había tomado la decisión debido a que ella no estaba vacunada.

Rebecca Firlit, de 39 años, se mostró perpleja, en una reciente audiencia que “se suponía que sólo se trataba de los gastos y la manutención de los hijos”, dijo al Chicago Sun-Times.

“Una de las primeras cosas que me preguntó cuando entré en la llamada de Zoom fue si estaba vacunada o no, lo que me desconcertó porque le pregunté qué tenía que ver con la audiencia. Me indicó: ‘yo soy el juez, y yo tomo las decisiones de su caso’”, explicó Firlit.

La orden del juez del condado de Cook no entraba en detalles sobre por qué había bloqueado los derechos de visita de Firlit, afirmando que “este tribunal anula el párrafo 3 de su orden del 11 de agosto de 2021 basándose en la ausencia de un alegato o una audiencia sobre peligro grave”.

La consejera jurídica de Firlit, Annette Fernholz, presentó un recurso contra la sentencia. “El tribunal de primera instancia se excedió claramente en su autoridad al suspender el tiempo de crianza de la madre cuando la cuestión que se planteaba era la manutención de los hijos”, detalló Fernholz en un comunicado.

Firlit explicó que su decisión de no tomar la vacuna fue por razones médicas: “He tenido reacciones adversas a las vacunas en el pasado y mi médico me aconsejó que no me vacunara”.

Explicó que su hijo se vio afectado emocionalmente por la falta de contacto personal cuando la prohibición de las visitas estaba en vigor y lloró por teléfono, afirmando que sentencias como ésta estaban “dividiendo a las familias”.

Tras la revocación, Firlit externó que estaba “extremadamente feliz, voy a ver a mi hijo ahora mismo”.

Y añadió: “Sé que van a decir que pongo en peligro a mi hijo. Esto no ha terminado para mí”.

No es la primera vez que se acusa al juez James Shapiro de introducir la situación de la vacunación en un caso no relacionado.

En otra audiencia de manutención de niños, Edward Hambrick, de 48 años, de Joliet, Texas, tuvo una audiencia virtual con el juez.

Tras conocer el caso de Firlit, compartió clips de su audiencia en TikTok. La voz del juez Shapiro se escucha supuestamente preguntando a Hambrick si se había vacunado. “Esa es una pregunta personal”, indicó Hambrick en las imágenes. “Para mí, responder a eso sería una violación de la HIPAA”, dice Hambrick, en referencia a la ley federal estadounidense que impide a los proveedores de atención sanitaria compartir información médica sobre sus pacientes.

Hambrick mencionó entonces al juez que había consultado con enfermeras y médicos de su familia antes de tomar su decisión.

“Me sorprendería mucho que hubiera consultado con un médico que le aconsejara no vacunarse”, se oye decir al juez Shapiro.

“No me sorprendería tanto que consultara con una enfermera que no se vacunara porque, al parecer, las enfermeras de Houston y de otros lugares se niegan a vacunarse. Eso habla mucho de su nivel de inteligencia y no me gustaría ser atendido por una enfermera que se negara a vacunarse. No es una elección, Hambrick, es una obligación”.

The Independent se ha puesto en contacto con el juez James Shapiro del Tribunal del Condado de Cook para que haga una declaración.