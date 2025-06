¿Cómo se hace una película de 'Jurassic World'? Con estos 'mandamientos'

Si vas a dejar que los dinosaurios anden sueltos, es bueno tener algunas reglas básicas.

Así lo vio el guionista David Koepp al escribir el guion de "Jurassic World Rebirth" ("Jurassic World Renace"), que se estrena en cines el 2 de julio. Koepp escribió la original "Jurassic Park" y su secuela de 1997, "The Lost World". Con "Rebirth", la séptima película de la serie, marca su regreso a la franquicia que ayudó a crear.

Y Koepp, el veterano guionista de "Carlito's Way" ("Atrapado por su pasado") y "Mission: Impossible", lo vio como una oportunidad para poner algunas cosas en orden en una serie de películas que quizás se había desviado demasiado de su carácter fundamental.

Inspirado por el animador Chuck Jones, Koepp decidió establecer una lista de nueve mandamientos para guiar "Jurassic World Rebirth" y futuras entregas.

Jones había hecho algo similar para los dibujos animados del Correcaminos. Sus "mandamientos" incluían cosas como: el Correcaminos nunca habla excepto para decir "bip bip"; el coyote nunca debe atraparlo; la gravedad es el peor enemigo del coyote; todos los productos provienen de la Corporación ACME.

"Siempre pensé que eran brillantes como un conjunto de principios organizativos", dice Koepp. "Las cosas se vuelven más fáciles de escribir cuando tienes eso, cuando tienes una caja, cuando tienes reglas, cuando acuerdas de antemano: 'Estas las respetaremos'. Así que escribí las mías, nueve de ellas."

Koepp compartió algunas, aunque no todas, en una entrevista reciente.

1. Los eventos de las primeras seis películas no pueden ser contradichos

"Odio un retcon. Odio cuando cambian un montón de cosas: 'Oh, eso en realidad no sucedió. En realidad era su gemelo'. No me gustan otras líneas de tiempo. Así que pensé: No pretendamos que ninguno de los últimos 32 años no sucedió o sucedió de manera diferente a lo que pensabas. Pero podemos decir que las cosas han cambiado".

2. Los dinosaurios son animales, no monstruos

“En la primera película, cualquiera que trabajara en ella habría sido multado por referirse a ellos como monstruos. No son monstruos, son animales. Por lo tanto, porque son animales, sus motivos sólo pueden ser porque tienen hambre o están defendiendo su territorio. No atacan porque son aterradores. No se acercan sigilosamente y rugen porque quieren asustarte”.

3. El humor es oxígeno.

“No puedes olvidarlo”.

4. La ciencia debe ser real

"El tono que Steven (Spielberg) encontró y que yo ayudé a encontrar en esa primera película es realmente distintivo. No he tenido la oportunidad de trabajar en una película con ese tono desde entonces. Así que volver a ese sentido de alta aventura, ciencia real y humor, fue simplemente una especie de alegría".

5. El tono nunca debe ser pesado o demasiado serio

"Y luego había una serie de reglas más que definiría como secretos comerciales. Así que me las guardaré para mí".