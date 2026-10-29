CNN, MSNBC y Politico piden al tribunal que haga permanente la orden de acceso a Trump

Tres medios de comunicación reforzaron su demanda legal contra la Casa Blanca por el acceso, al afirmar que ésta sigue incumpliendo las órdenes de un juez al negarse a permitirles volver a cubrir al presidente Donald Trump en el Despacho Oval y a bordo del Air Force One —con lo que vulnera sus derechos a la libertad de expresión al mantenerlos aún fuera del “pool” rotativo de prensa.

CNN, MSNOW y Politico señalaron el miércoles que el presidente está tomando represalias contra ellos por reportajes que no le gustan, lo que viola órdenes previas del juez federal de distrito Timothy Kelly para que el gobierno permita que los reporteros de esos medios regresen plenamente al grupo de periodistas que cubre al presidente.

Incluso después de esas órdenes, la Casa Blanca seguía bloqueando a los reporteros de esos medios para que no cubrieran a Trump en “los mismos lugares en que el presidente interactúa con la prensa con mayor frecuencia”, señaló en un comunicado Theodore J. Boutrous Jr., abogado de los medios.

La querella más reciente pide al tribunal que haga permanentes esas órdenes previas.

Lo que está en juego es si el presidente, o cualquier persona, puede castigar a medios de comunicación por el contenido de sus reportajes. Las organizaciones periodísticas sostienen que hacerlo constituye “discriminación por punto de vista”, prohibida por las protecciones de libertad de expresión de la Primera Enmienda.

Trump insiste en que no tiene por qué permitir que medios cuyos reportajes le desagradan ingresen a los terrenos de la Casa Blanca, al Air Force One u otras áreas. La Casa Blanca no había respondido a la demanda enmendada hasta la mañana del jueves.

“Ahora, toda organización periodística enfrenta el riesgo de un castigo similar por una cobertura que el presidente considere insuficientemente favorable”, escribieron los medios en su reclamo, “y el público se ve privado de información actual y completa sobre su gobierno”.

La queja se produce unas dos semanas después que Kelly dictaminara que CNN, MS NOW y Politico probablemente tendrán éxito en el caso extraordinario que enfrenta al presidente con los medios que lo cubren.

En una victoria para los periodistas, Kelly amplió un fallo previo y temporal según el cual el gobierno había violado el derecho de los medios al debido proceso, protegido por la Quinta Enmienda. Kelly también respaldó el 13 de octubre un segundo argumento de los medios: que la prohibición de Trump vulneró su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda.

Kelly rechazó el argumento de Trump de que la prohibición obedecía a objetivos de política, como proteger la seguridad nacional. Afirmó que la prohibición fue el resultado de la creencia expresada por Trump de que la cobertura de esos medios era inexacta y parcial.

“En pocas palabras”, escribió Kelly en la opinión, “eso es una discriminación por punto de vista ilegal” —que el gobierno tome medidas contra tipos de expresión o cobertura que no le gustan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.