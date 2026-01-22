Cifras de las películas nominadas al Oscar en taquilla y qué estudios dominaron

Warner Bros. tuvo una gran mañana cuando se anunciaron las nominaciones para la 98ª edición anual de los Premios de la Academia el jueves.

El estudio detrás de películas como "Sinners" ("Pecadores") y "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra") recibió 30 nominaciones para los Oscar de este año, que se presentarán el 15 de marzo en Los Ángeles.

En conjunto, las nominadas a mejor película de este año han recaudado casi 1.400 millones de dólares en la taquilla mundial, según cifras proporcionadas por Comscore.

A continuación, un desglose de las nominadas a mejor película, sus resultados en taquilla y qué estudios obtuvieron más nominaciones para los Premios de la Academia de este año:

“Bugonia”, Focus, 4 nominaciones

Doméstico: 17,7 millones de dólares

Mundial: 38,8 millones de-t dólares

“F1”, Apple, 4 nominaciones

Doméstico: 189,6 millones de dólares Mundial: 631,7 millones de dólares

“Frankenstein”, Netflix, 9 nominaciones

No se reportaron totales de taquilla por parte de Netflix.

“Hamnet”, 8 nominaciones

Doméstico: 15,3 millones de dólares Mundial: 28,2 millones de dólares

“Marty Supreme” (“Marty Supremo"), A24, 9 nominaciones

Doméstico: 80,6 millones de dólares Mundial: 100,5 millones de dólares

“One Battle After Another,” Warner Bros., 13 nominaciones

Doméstico: 71,6 millones de dólares Mundial: 206,1 millones de dólares

"O Agente Secreto" ("El agente secreto"), Neon, 4 nominaciones

Doméstico: 2,6 millones de dólares Mundial: No disponible

“Sentimental Value” ("Valor sentimental"), Neon, 9 nominaciones

Doméstico: 4,3 millones de dólares Mundial: No disponible

“Sinners”, Warner Bros. 16 nominaciones

Doméstico: 280 millones de dólares Mundial: 368,3 millones de dólares

“Train Dreams” (“Sueños de trenes”), Netflix, 4 nominaciones

No se reportaron totales de taquilla por parte de Netflix. ___

Fuente: Comscore

Estudios con más nominaciones al Oscar 2026 en general

Warner Bros. – 30 Neon – 18 Netflix – 16 Focus Features – 13 A24 – 11 Apple – 6 Walt Disney – 4 GKIDS – 2 Sony Pictures Classics – 2 ___

Fuente: Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas

___

Para más cobertura de los Oscar de este año, visite https://apnews.com/hub/academy-awards