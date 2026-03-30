Veteranos de misiones lunares pasadas apoyan regreso con Artemis

Las personas que trabajaron día y noche para llevar a los astronautas a la Luna durante el programa Apolo están encantadas de que la NASA por fin regrese. Solo desearían que estos lanzamientos de Artemis hubieran ocurrido antes, cuando aún vivían más integrantes de la fuerza laboral de Apolo.

Ahora, ya en sus 80 y 90 años, estos veteranos de la NASA también quisieran ver más entusiasmo por Artemis.

Quedan tan pocos de los 400.000 originales que no se planea ninguna reunión para celebrar el próximo vuelo Artemis II alrededor de la Luna, con cuatro astronautas, tan pronto como el 1 de abril. Quienes viven cerca del Centro Espacial Kennedy de Florida verán el lanzamiento desde sus patios traseros.

“Como era la primera vez, había mucha energía, había una pasión que probablemente no es exactamente la misma hoy y no lo ha sido desde hace un tiempo”, declaró Charlie Mars, de 90 años, quien trabajó en los módulos de mando y lunar de Apolo y ayudó a fundar el American Space Museum en la cercana Titusville.

La ingeniera jubilada JoAnn Morgan sigue indignada porque los últimos tres alunizajes de Apolo se cancelaron durante el mandato del presidente Richard Nixon debido a recortes presupuestarios, preocupaciones por el riesgo y cambios de prioridades. Fue la única mujer dentro del control de lanzamiento cuando Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, del Apolo 11, despegaron rumbo a la luna en 1969. Tres años después, Apolo 17 puso fin a la era de los alunizajes.

“Solo estoy tratando de seguir con vida para poder ver que realmente volvemos y ponemos un pie en la Luna”, afirmó. “Tengo 85 años y todavía me siento estafada después de 53 años”.

Morgan no es la única frustrada con la lentitud de la NASA.

“Menos mal que yo no estoy al mando”, señaló Mars, “porque estaría por ahí presionando y apurando a la gente para que se ponga en marcha”.

Una gran diferencia esta vez es la cantidad de mujeres en puestos clave.

La directora de lanzamiento de Artemis en la NASA es Charlie Blackwell-Thompson. La tripulación de Artemis II incluye a Christina Koch, quien tiene el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer: 328 días consecutivos en órbita.

“Será aún mejor cuando de verdad tengan a una mujer que plante sus botas en la Luna”, expresó Morgan.

Charlie Duke, del Apolo 16, subraya que la mitad de la población mundial aún no había nacido cuando él caminó sobre la Luna en 1972.

El nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, un multimillonario tecnológico que pagó de su bolsillo dos viajes al espacio, es uno de ellos.

Los veteranos de Apolo se sienten alentados de que Isaacman, de 43 años, esté acelerando el ritmo de los lanzamientos de Artemis para asemejarlo más a la velocidad y al historial de seguridad de Apolo. Artemis ha avanzado a paso lento con una cadencia de un vuelo cada tres años, algo que Isaacman considera inaceptable.

Ha añadido un vuelo de prueba en órbita alrededor de la Tierra para practicar el acoplamiento con los módulos de alunizaje antes de que se utilicen para llevar astronautas a la Luna. Y la semana pasada difundió un plan maestro para una base lunar que, junto con un batallón de drones y vehículos exploradores lunares, probablemente costará 20.000 millones de dólares durante los próximos siete años.

Carlos Garcia-Galan, quien se autodefine como “el tipo de la base lunar” de la NASA, promete “cámaras geniales” en todo para aumentar el entusiasmo.

A corto plazo, el objetivo primordial es ganarle a los chinos a llegar a la superficie lunar. La NASA pretende alunizar con astronautas en 2028; China, para 2030.

Estados Unidos le ganó a la Unión Soviética en llegar a la Luna al llevar a 12 astronautas a la superficie entre 1969 y 1972.

John Tribe, de 90 años, quien dirigió la propulsión de las naves espaciales para Apolo, considera que el plan revisado de Artemis de la NASA es “mucho más sensato”.

“El otro enfoque era ridículo”, sostuvo Tribe. “Si vamos a ganarle a los chinos en el regreso, no lo sé”.

Rusty Schweickart, del Apolo 9, también ve con buenos ojos el Artemis reformulado, pero es escéptico en cuanto a superar la emoción de Apolo.

“Todos sabemos quién era Cristóbal Colón", escribió Schweickart en un correo electrónico, pero ¿quién se recuerda "de los que vinieron 50 años después”?

Duke, uno de los cuatro caminantes lunares que aún siguen con vida, anticipa que la emoción de Apolo regresará una vez que los astronautas de Artemis empiecen a alunizar, especialmente para el público más joven que se lo perdió antes.

“Si los primeros tienen éxito y empezamos a alunizar en el polo sur”, manifestó Duke, “creo que millones de personas lo van a ver. Ciertamente yo lo voy a ver si todavía sigo aquí”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.