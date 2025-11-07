¿Funcionaría realmente la ciencia de Frankenstein? Esto es lo que dicen los expertos

La criatura de Frankenstein vuelve a la vida... otra vez. Mientras se emite en Netflix la nueva adaptación de Guillermo del Toro de la obra maestra gótica de Mary Shelley, ofrecemos la perspectiva de un anatomista sobre su historia de reanimación. ¿Podría un cuerpo ensamblado respirar, sangrar o pensar?

Cuando Shelley escribió Frankenstein en 1818, la anatomía era una ciencia al borde de la revelación y la respetabilidad. Los teatros públicos de disección atraían a multitudes, los ladrones de cuerpos abastecían a las facultades de medicina de cadáveres ilícitos y la electricidad prometía nuevos conocimientos sobre la chispa de la vida.

La novela de Shelley captó perfectamente este momento. La creación de Victor Frankenstein se inspiró en debates reales: Los experimentos de Luigi Galvani sobre las ancas de rana que se movían bajo la carga eléctrica, y las demostraciones de Giovanni Aldini que hacían que los criminales ejecutados hicieran muecas con la corriente aplicada. Para el público de principios del siglo XIX, la vida podía parecer una cuestión de anatomía y electricidad.

El primer problema para cualquier Frankenstein moderno es práctico: cómo crear un cuerpo. En la novela de Shelley, Victor “recogía huesos de las morgues” y “perturbaba, con dedos profanos, los tremendos secretos de la estructura humana”, seleccionando fragmentos de cadáveres “con cuidado” por su proporción y fuerza.

Desde una perspectiva anatómica, aquí es donde el experimento fracasa antes de empezar. Una vez extraídos del cuerpo, los tejidos se deterioran rápidamente: las fibras musculares pierden tono, los vasos se colapsan y las células privadas de oxígeno entran en necrosis en cuestión de minutos. Ni siquiera la refrigeración puede preservar la viabilidad para el trasplante más allá de unas horas.

Para volver a unir miembros u órganos se necesitaría una anastomosis quirúrgica, es decir, una reconexión precisa de arterias, venas y nervios mediante microsuturas más finas que un cabello humano. La idea de poder coser cuerpos enteros con “instrumentos de vida” y restablecer la circulación a través de tantas uniones desafía tanto a la fisiología como a la práctica quirúrgica.

La descripción que hace Shelley de la construcción es imprecisa; nosotros calculamos que solo las extremidades requerirían más de 200 conexiones quirúrgicas. Cada pieza de tejido tendría que estar emparejada para evitar el rechazo inmunológico, y todo tendría que mantenerse estéril y abastecido de sangre para evitar que el tejido muera.

Acerca de la autora Michelle Spear es profesora de Anatomía en la Universidad de Bristol Allison Fulford es profesora asociada en la Universidad de Bristol Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation y se reproduce bajo licencia Creative Commons. Puedes leer el artículo original aquí.

Supongamos que las piezas se asientan en su sitio. ¿Podría la electricidad reanimar el cuerpo? Las ranas espasmódicas de Galvani hicieron creer eso a muchos. La electricidad estimula las membranas nerviosas y activa las células existentes: una simulación fugaz de la vida, no su restablecimiento.

Los desfibriladores funcionan según este principio: una descarga oportuna puede restablecer un corazón fibrilante porque el órgano ya está vivo, sus tejidos aún son capaces de conducir señales. Cuando las células mueren, sus membranas se rompen y la química interna del organismo se colapsa. Ninguna corriente, por fuerte que sea, puede restablecer ese equilibrio.

open image in gallery Luigi Galvani reanimó las ancas de las ranas enviando una corriente a través de ellas. Penta Springs Limited/Shutterstock.com ( Penta Springs Limited/Shutterstock.com )

Aunque se pudiera hacer que un monstruo se moviera, ¿podría pensar? El cerebro es nuestro órgano más hambriento, ya que necesita constantemente sangre oxigenada y glucosa para obtener energía. Las funciones vitales de un cerebro vivo solo funcionan a una temperatura corporal estrictamente controlada y dependen de la circulación de fluidos, no solo de la sangre, sino también del líquido cefalorraquídeo (LCR), que se bombea a la presión adecuada, transporta oxígeno y elimina los desechos.

El tejido cerebral solo puede permanecer vivo entre seis y ocho horas una vez extraído del cuerpo. Para mantenerlo tanto tiempo, hay que enfriarlo en hielo o colocarlo en una solución especial rica en oxígeno. Durante este tiempo, las células cerebrales pueden seguir funcionando durante un tiempo: pueden enviar señales y liberar sustancias químicas.

El enfriamiento del cerebro ya se utiliza en medicina, por ejemplo, tras un ictus o en bebés prematuros, para proteger este órgano y reducir los daños. Así que, en teoría, enfriar el cerebro de un donante antes de un trasplante podría ayudarlo a sobrevivir más tiempo.

Si podemos trasplantar caras, corazones y riñones, ¿por qué no cerebros? En teoría, un cerebro trasplantado rápidamente podría tener sus vasos conectados a un nuevo cuerpo. Pero la médula espinal seccionada dejaría el cuerpo paralizado, sin sensibilidad, requiriendo ventilación artificial.

Con la circulación restablecida, el flujo de LCR pulsátil y un tronco encefálico intacto, el despertar y la vigilia podrían ser posibles. Pero sin información sensorial, ¿podría un ser así tener una conciencia completa? Al ser el órgano de cada recuerdo, pensamiento y acción que realizamos, recibir el cerebro de un donante sería confuso, ya que estaría programado con la personalidad y el legado de recuerdos de otra mente. ¿Podrían formarse nuevos recuerdos? Sí, pero solo los nacidos de un cuerpo gravemente limitado por la ausencia de movimiento o sensibilidad.

El polémico cirujano Sergio Canavero afirmó que los trasplantes de cabeza humana pueden permitir un “rejuvenecimiento extremo”. Pero más allá de las alarmas éticas, esto requeriría reconectar todos los nervios periféricos, no solo unir la médula espinal, una hazaña muy por encima de la capacidad actual.

open image in gallery Mia Goth y Jacob Elordi en Frankenstein de Guillermo del Toro ( Netflix )

La medicina moderna puede sustituir, reparar o mantener muchas piezas que antes se consideraban vitales. Podemos trasplantar órganos, hacer circular sangre a través de máquinas y ventilar pulmones indefinidamente. Pero son actos de mantenimiento, no de creación.

En las unidades de cuidados intensivos, los límites entre la vida y la muerte no los define el latido del corazón, sino la actividad cerebral. Una vez que cesa irreversiblemente, incluso los sistemas de apoyo más elaborados solo pueden preservar la apariencia de vida.

Shelley subtituló su novela “El moderno Prometeo” por una razón. No es solo una historia sobre la ambición de la ciencia, sino sobre su responsabilidad. El fracaso de Frankenstein no reside en su ignorancia anatómica, sino en su ceguera moral: crea vida sin comprender lo que la hace humana.

Dos siglos después, seguimos debatiéndonos con preguntas similares. Los avances de la medicina regenerativa, los organoides neuronales y la biología sintética amplían los límites de lo que significa la vida, pero también nos recuerdan que la vitalidad no puede reducirse únicamente al mecanismo. La anatomía nos muestra cómo funciona el cuerpo; no puede decirnos por qué importa la vida.

Traducción de Olivia Gorsin