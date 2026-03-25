Esqueleto de D’Artagnan, héroe de ‘Los Tres Mosqueteros’, podría haber sido encontrado bajo una iglesia

Según informan las autoridades, el esqueleto de un noble francés cuya vida inspiró la novela Los tres mosqueteros de Alexandre Dumas podría haber sido hallado enterrado en una iglesia de la ciudad holandesa de Maastricht.

Los trabajadores descubrieron una tumba con restos humanos debajo de las baldosas después de que parte del suelo de la iglesia de San Pedro y San Pablo se hundiera el mes pasado, lo que desencadenó el reto de identificar el esqueleto mediante pruebas de ADN.

Se sospecha que los huesos pertenecen a Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan, conocido simplemente como D'Artagnan en la famosa novela de 1844.

open image in gallery Unos trabajadores descubrieron una tumba con restos humanos después de que se hundiera parte del suelo ( Reuters )

El verdadero D'Artagnan, espía y mosquetero del “Rey Sol” de Francia, el rey Luis XIV, murió en el asedio de Maastricht en 1673 al ser alcanzado en la garganta por una bala de mosquete.

La iglesia, que se encuentra cerca del lugar donde acampó el ejército francés, había sido identificada previamente como un posible lugar de descanso para el soldado, ya que transportar su cuerpo de vuelta desde Maastricht a París en pleno verano habría sido difícil.

Los científicos han extraído ADN de una mandíbula del esqueleto para analizarlo y compararlo con el de los descendientes de D'Artagnan.

open image in gallery La iglesia se encuentra cerca del lugar donde acampó el ejército francés en Países Bajos ( Reuters )

“Esto se ha convertido en una investigación de primer nivel, porque queremos estar absolutamente seguros, o lo más seguros posible, de si se trata del famoso mosquetero que murió aquí cerca de Maastricht”, dijo el arqueólogo Wim Dijkman.

El diácono Jos Valke dijo que entre otras pistas encontradas en el lugar del entierro se incluían una moneda fechada en 1660 y parte de una bala de plomo.

“Yacía enterrado bajo el altar, en tierra consagrada”, dijo, y continuó: “Había una moneda francesa de aquella época en la tumba. Y la bala que lo mató estaba a la altura del pecho, tal como se describe en los libros de historia. Los indicios son muy claros”.

El personaje ficticio de D'Artagnan, el héroe de Los tres mosqueteros, era un adolescente impulsivo que era amigo de los tres originales y que se convirtió en el cuarto.

En las adaptaciones cinematográficas del relato de Dumas, D'Artagnan ha sido interpretado por actores como Douglas Fairbanks y Michael York.

Traducción de Sara Pignatiello