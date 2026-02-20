NASA planea primera misión lunar de Artemis para marzo, tras prueba de carga exitosa

La NASA tiene como objetivo enviar astronautas a la Luna en marzo, luego de superar con éxito la más reciente prueba de carga de combustible del cohete.

Funcionarios anunciaron la decisión el viernes, dos semanas antes de la primera oportunidad de lanzamiento prevista para el 6 de marzo.

“Esto ya se está volviendo muy real, y es hora de ponerse serios y empezar a emocionarse”, dijo Lori Glaze, jefa de desarrollo de sistemas de exploración de la NASA

El administrador Jared Isaacman señaló que los equipos de lanzamiento lograron “un avance importante” entre el primer ensayo de cuenta regresiva —que se vio interrumpido por fugas de hidrógeno a principios de este mes— y la segunda prueba, que se completó con una filtración excepcionalmente baja la noche del jueves.

Isaacman escribió en la plataforma de redes sociales X que la prueba fue “un gran paso hacia el regreso de Estados Unidos al entorno lunar”. Los astronautas se aventuraron por última vez a la Luna hace más de medio siglo.

Aunque aún queda trabajo por hacer en la plataforma de lanzamiento, los funcionarios expresaron confianza en estar listos para lanzar a cuatro astronautas en el sobrevuelo lunar de Artemis II tan pronto como el 6 de marzo desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Para mantener abiertas sus opciones, los tres estadounidenses y un canadiense se prepararon para iniciar la cuarentena sanitaria obligatoria de dos semanas la noche del viernes en Houston.

La agencia espacial sólo tiene cinco días en marzo para lanzar a la tripulación a bordo del cohete Space Launch System antes de suspender actividades hasta finales de abril. Las oportunidades de febrero se esfumaron después que se filtraran cantidades peligrosas de hidrógeno líquido durante la primera prueba de carga de combustible.

Los técnicos reemplazaron dos sellos, lo que condujo a la repetición exitosa del jueves. Los relojes de la cuenta regresiva bajaron hasta la marca deseada de 29 segundos.

Los sellos de teflón retirados tenían algunos rasguños leves, pero nada más notable que pudiera haber causado una fuga tan grande, indicaron los funcionarios.

También se encontró un poco de humedad en el área, lo que podría haber contribuido al problema. Las correcciones funcionaron, y apenas se detectó fuga alguna, afirmó el director de lanzamiento Charlie Blackwell-Thompson.

El comandante Reid Wiseman y dos integrantes de su tripulación supervisaron la operación del jueves junto con los controladores de lanzamiento. Los astronautas serán los primeros en volar a la Luna desde que el Apolo 17 cerró el primer capítulo de la exploración lunar de la NASA en 1972.

Aún falta la revisión de preparación para el vuelo, programada para finales de la próxima semana. Si todo sale bien, los astronautas volarán de regreso al Kennedy a principios de marzo para una cuenta regresiva real.

“Cada noche miro hacia la Luna, la veo y me emociono mucho porque realmente puedo sentir que nos está llamando, y estamos listos”, comentó Glaze.

La misión de casi 10 días se considera un vuelo de prueba, con astronautas volando por primera vez en la cima del cohete SLS de 98 metros (322 pies). El único otro vuelo del SLS, en 2022, no llevó a nadie a bordo.

La siguiente misión de la serie, Artemis III, intentará alunizar a un par de astronautas cerca del polo sur de la Luna dentro de unos años.

Dado que aún quedan muchos detalles por resolver para esa misión —incluido si SpaceX, de Elon Musk, o Blue Origin, de Jeff Bezos, proporcionará el módulo de alunizaje—, Glaze dijo que pasarán meses, quizá incluso un año, antes que la NASA seleccione a esa primera tripulación que aterrizará en la Luna.

