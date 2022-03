Está historia fue publicada originalmente en septiembre del 2021. La Dr. Nadia Chaudhri falleció en octubre del mismo año después de una larga batalla con el cáncer de ovario.

La doctora Nadia Chaudhri es una neurocientífica canadiense. A principios de este mes, su cuenta de Twitter alcanzó los 100 mil seguidores y marcó la ocasión diciéndoles que se estaba muriendo.

"Ahora que tengo 100 mil seguidores, quiero hablar sobre el cáncer de ovario", escribió, "Específicamente mi cruda historia".

La Dra. Chaudhri, de 44 años, es profesora de psicología en la Universidad de Concordia en Montreal. También es una paciente de cáncer terminal en un hospital canadiense, donde está recibiendo cuidados paliativos por "cáncer de ovario epitelial seroso de alto grado resistente al platino". En términos más simples, como ella dice, nunca volverá a casa.

Pero la Dra. Chaudhri no se está quedando con los brazos cruzados. En cambio, ha utilizado su "historia valiente" para emitir una advertencia urgente a los demás: "Conozcan sus cuerpos".

Debido a su enfermedad, la profesora ya no da entrevistas. Pero en Twitter, ha ofrecido un relato dolorosamente detallado de lo que le sucedió.

“El objetivo es la conciencia”, dijo. "Espero que esta narrativa le resulte informativa".

La Dra. Chaudhri dice que comenzó a sentirse enferma en enero de 2020. Estaba "cansada, tenía un dolor abdominal vago, dolor lumbar severo y un leve aumento en la frecuencia para orinar".

Su médico le diagnosticó una infección del tracto urinario y la trató con antibióticos y un laxante. Durante un tiempo, pareció mejorar, pero a mediados de febrero sus síntomas volvieron a estallar. Su médico le recetó más antibióticos.

"En marzo, llegó la pandemia", escribió la Dra. Chaudhri. “A estas alturas mi abdomen estaba hinchado y tenía un dolor moderado. Mis evacuaciones intestinales también habían cambiado, así que seguí tomando ablandadores de heces. No pude ver a mi médico debido a la pandemia. Estaba increíblemente cansada, pero lo atribuí a la pandemia".

En abril le recetaron otro tratamiento con antibióticos. Durante todo este tiempo, dice, sus síntomas no eran típicos de una infección urinaria, pero su médico siguió creyendo que ese era el problema.

Mientras tanto, la Dra. Chaudhri se sometió a dos ecografías endovaginales y le mostró la segunda a su tío, un ginecólogo. Recomendó hacerse un análisis de sangre para CA 125, CA 19 y CEA, "marcadores de cáncer".

Su CA regresó a aproximadamente 26 veces el nivel normal.

Al día siguiente, la Dra. Chaudhri visitó la clínica de un ginecólogo de primer nivel en Montreal, donde le hizo otra ecografía.

“Cuatro días después la conocí en la clínica”, recordó. "Dijo que 24 de los 25 médicos de la junta de tumores dijeron que tenía cáncer".

El 10 de junio, seis meses después de que empezara a sentirse enferma, la Dra. Chaudhri se sometió a una laparotomía, una cirugía abdominal importante para detectar cáncer.

"Me abrieron desde el esternón hasta el hueso púbico", escribió. "De hecho, tenía cáncer".

Cuatro semanas después, inició la quimioterapia. Durante varios meses, pareció mejorar. Luego, en diciembre, su CA comenzó a levantarse nuevamente.

“Subió lentamente”, dijo. “Pero debido a que esto comenzó a suceder dentro de los 6 meses posteriores al final de la quimioterapia, significaba que mi cáncer tenía una etiqueta: resistente al platino. Había aprendido a evadir la quimioterapia basada en platino".

Las cosas empeoraron a partir de ahí. Ella desarrolló una obstrucción intestinal, que la descalificó de un ensayo clínico en el que había estado por un medicamento. Probó otra droga, que no funcionó, y luego otra, que funcionó y luego dejó de funcionar. Ella se estaba quedando sin opciones.

"Entre marzo y ahora he tenido más obstrucciones intestinales de las que puedo contar", escribió la Dra. Chaudhri el 13 de septiembre. “El más reciente no se ha abierto. Por eso me he pasado a los cuidados paliativos. No puedo evacuar ni expulsar gases. No puedo comer. He estado recibiendo líquidos por vía intravenosa durante 2 semanas”.

En este punto, la Dra. Chaudhri ya no está tratando de "vencer" su cáncer. No es que haya perdido una batalla, dice. Es simplemente que los tratamientos no funcionaron.

Trágicamente, la Dra. Chaudhri cree que el resultado se debe en parte a cuánto tiempo se perdió entre sus primeros síntomas y su diagnóstico de cáncer. Se necesita más conocimiento, dice, tanto entre los médicos como entre los pacientes.

"La conclusión es que la investigación sobre el cáncer de ovario no cuenta con fondos suficientes", escribió. "También necesitamos más conciencia de los síntomas porque la detección temprana mejora drásticamente el pronóstico".

La advertencia de la Dra. Chaudhri es tan simple como urgente: “Conozcan sus cuerpos. Presten atención a la fatiga y los cambios en las evacuaciones intestinales/del tracto urinario. Asegúrense de comprender todas las palabras de un informe médico. No descarten su dolor o malestar. Encuentren a los médicos expertos".

En cuanto a ella misma, la Dra. Chaudhri dice que su último viaje ha sido aterrador, pero también "lleno de brillo y amor". Ha pasado un tiempo precioso con su esposo y su hijo, que está en primer grado, y con "amigos y una tribu de simpatizantes que me han llevado a las nubes".

“Me deleitaré con mi nueva vida y daré la bienvenida a todos a mi mesa en el bosque”, dice. "No tengo miedo”.