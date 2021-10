La profesora Katharine Hayhoe, cientiífica climática, da un promedio de 100 charlas cada año a personas de todo el mundo, según sus propios cálculos. Al final de sus compromisos (en su mayoría virtuales), siempre se le hace la misma pregunta: ¿Qué te da esperanza?

"Podría estar hablando con estudiantes en Cambridge o en un hogar para personas mayores, siempre está rondando la mente de las personas", le dice a The Independent .

“Estamos necesitados de esperanza. Si vas a cualquier medio de comunicación convencional, los titulares son deprimentes, aterradores, ansiosos, exasperantes y enfurecidos. Los humanos no pueden mantenerse así a largo plazo".

Ante las noticias sobre huracanes más fuertes, el derretimiento de las capas de hielo y el deshielo del hielo permanente, la científica nacida en Canadá ha "convertido la esperanza en una práctica". Busca y comparte historias sobre granjas solares flotantes en China y energía generada por ríos en aldeas remotas del Ártico. Pasa tiempo hablando en mítines y eventos que piden una mayor acción respecto a la crisis climática.

La esperanza es un tema central a lo largo de su nuevo libro: Saving Us: A Climate Scientist’s Case for Hope and Healing in a Divided World. El libro explora la politización de la crisis climática desde los EE.UU. hasta el Reino Unido, el aumento de los niveles de ansiedad climática entre la gente común y lo que ella considera la solución: Encontrar esperanza e iniciar conversaciones.

“La gran mayoría de la gente ya está preocupada por el cambio climático”, dice. “En Estados Unidos, el 55 por ciento está alarmada o preocupada. Si se agrega a los que están “cautelosos”, se llega al 75 por ciento de las personas.

“No escribí el libro para el ‘7 por ciento’, las personas con las voces más fuertes que dicen que es un engaño. Escribí el libro para todos los demás que estamos muy preocupados por lo que sucede pero nos sentimos privados de derechos, impotentes y desanimados ".

La profesora Hayhoe no es ajena a iniciar conversaciones: A menudo se le describe como la comunicadora climática más importante del mundo. Comenzó su carrera estudiando astrofísica antes de finalmente aceptar un puesto como profesora en la Universidad Texas Tech. A principios de este año, también se convirtió en científica en jefe de The Nature Conservancy, una de las ONG ambientales más grandes del mundo.

Además de ser una científica del clima, la profesora Hayhoe también es una cristiana evangélico. En su libro, describe cómo su fe ha moldeado su capacidad para mantener la esperanza en el futuro y relata las experiencias de conocer a otros cristianos que niegan la ciencia del clima convencional, donde incluyó un encuentro particularmente desagradable con un británico llamado Tom.

"Tom estaba indignado por el concepto de certeza, la idea de que los científicos pudieran saber que el clima estaba cambiando", escribe. “Nuestra conversación tuvo un comienzo difícil y se deterioró a partir de ahí. Me dejó con la sincera esperanza de no volver a verlo nunca, y probablemente él sintió lo mismo".

Pero un año después, en una reunión científica para cristianos, se topó con él nuevamente. Para su sorpresa, su segundo encuentro fue mucho más amistoso. "Su ojo se posó en mi bolso, donde estaban asomando un par de agujas de tejer", escribe. “Se iluminó al instante y preguntó: '¿Tejes? Yo también tejo’”.

Encontrar puntos en común proporcionó a ambos una base para tener una conversación más amistosa sobre vivir de manera sustentable, escribe. La anécdota es una de las varias parábolas que se encuentran a lo largo del libro y que ilustran cómo iniciar conversaciones simples con otros puede ayudarnos a superar nuestras diferencias cuando se trata de la crisis climática.

Otra reunión mencionada es con un hombre llamado Glyn, quien se acercó a la profesora Hayhoe al final de una de sus charlas en la LSE (Escuela de Economía de Londres) en 2019.

"Estaba caminando por el pasillo de la sala de conferencias en la LSE y este hombre mayor vino con una cartera de cuero", le dice a The Independent .

El hombre explicó que había visto al profesor Hayhoe dando una charla de Ted en línea y desde entonces se había inspirado a hablar con la gente sobre la crisis climática en su área local de Wandsworth, en el sur de Londres. Añadió que había mantenido una lista de todas las personas con las que había hablado y se ofreció a mostrársela.

“Metió la mano en su bolso y sacó estos papeles y pensé que estaba a punto de mostrarme 80 o 90 nombres, pero ya había recopilado 10,000 nombres en solo unos meses, y solo en su condado”, dice la profesora Hayhoe.

Glyn continuó explicando que Wandsworth había tomado recientemente la decisión de declarar una emergencia climática. Dos años después, el municipio también había anunciado la decisión de no invertir en combustibles fósiles e invertir en energías renovables, y que gastarían 20 millones de libras en una nueva estrategia de sustentabilidad.

“Realmente te muestra el poder de hablar para generar cambios”, dice la profesora Hayhoe.

“Y cuando digo 'hablar', no necesariamente me refiero a hablar literalmente. Puedes escribir, puedes hablar con tu voto o con tu billetera, en términos de tu fondo de pensiones e inversiones. Si formas parte de un sindicato de maestros, podrías plantear una resolución para dejar de invertir en combustibles fósiles. Podrías usar tu voz para protestar".

Agrega que iniciar conversaciones debe ser solo "el punto de partida".

“Se trata de usar todo lo que tenemos para comunicar por qué esto es tan importante para todos los que nos rodean”, dice. “Así es como cambian nuestras normas sociales y, en última instancia, como cambia el mundo”.

"Cuando lo piensas así, la acción definitivamente lleva a la esperanza, y la esperanza no es la garantía de un futuro mejor, es la pequeña posibilidad de tener uno".

'Saving Us: A Climate Scientist's Case for Hope and Healing in a Divided World' ya está disponible en los EE. UU. Y estará disponible en el Reino Unido el 21 de octubre