Christopher Nolan lleva "The Odyssey" a CinemaCon; Spielberg adelanta "Disclosure Day"

Christopher Nolan les dio a los dueños de salas de cine un emocionante adelanto de “The Odyssey” ("La odisea") el miércoles por la noche en CinemaCon, en Las Vegas. Su adaptación de la epopeya de Homero, protagonizada por Matt Damon como Odiseo, es una de las más esperadas del año y llegará a los cines el 17 de julio.

“'The Odyssey' es una historia que ha fascinado generación tras generación durante 3.000 años. No es una historia, es la historia”, dijo Nolan desde el escenario.

El director presentó un clip extendido de la película que muestra la llegada del Caballo de Troya y la intensa infiltración nocturna de la ciudad de Troya. O, como lo llama Menelao, interpretado por Jon Bernthal, “la historia del caballo”.

“The Odyssey” es el primer filme rodado íntegramente en película IMAX, gracias al desarrollo de nuevas cámaras que no son tan ruidosas, lo que cumple un sueño que, según Nolan, tiene desde los 16 años.

La película cuenta con un gran elenco: Anne Hathaway interpreta a Penélope, la esposa de Odiseo; Tom Holland a su hijo Telémaco; Zendaya a la diosa Atenea; y Robert Pattinson a Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope. Nolan comentó que sería más rápido decir quién no aparece en “The Odyssey”, su primer largometraje desde “Oppenheimer”, que ganó mejor película y mejor director en los Oscar de 2024.

“Siempre ha sido una película, ante todo, sobre esta idea de la familia, esta idea del regreso a casa”, dijo Nolan, quien añadió que está casi terminada.

El material se proyectó como parte de la presentación de Universal Pictures para los exhibidores, en la que el estudio también tiene una nueva película de “Minions” y la película original de ciencia ficción de Steven Spielberg “Disclosure Day”, que llegará a los cines este verano.

“La verdad es que me alegra mucho no tener que ir después de Steven Spielberg”, bromeó Nolan.

“Disclosure Day” de Spielberg

Más tarde, Spielberg, al igual que Nolan, recibió un enérgico montaje retrospectivo de sus películas y también una gran ovación de pie del público. En la primera visita de Spielberg a la convención, la Motion Picture Association incluso le entregó un premio. Colman Domingo, quien coprotagoniza “Disclosure Day”, encabezó una conversación con Spielberg sobre su 35.º largometraje, que se estrena el 12 de junio.

Spielberg dijo que siempre le ha fascinado lo que ocurre en el cielo y, en particular, el fenómeno de los ovnis. Y, 50 años después de “Close Encounters of the Third Kind” ("Encuentros cercanos del tercer tipo"), señaló que está convencido de que hay más verdad en ello que ficción. La película, que también protagonizan Emily Blunt y Josh O'Connor, se ha mantenido con gran hermetismo. Spielberg indicó que fue tajante en cuanto a no arruinar el tercer acto.

“Lo único que puedo decir es que es una experiencia. Y lo único que necesitas para ir del principio al final es un cinturón de seguridad”, dijo Spielberg.

También habló de la industria en general y de la importancia de ofrecer al público historias originales.

“Eso es lo que va a mantener vivo este negocio”, señaló Spielberg.

Snoop Dogg ya tiene quién cuente su historia

Snoop Dogg inauguró la presentación interpretando “Drop It Like It’s Hot” y anunciando que se ha asociado con Universal “para finalmente contar mi historia”. Craig Brewer dirigirá el proyecto y el objetivo es que llegue a los cines el próximo año.

“Mi película será clasificación R, pueden estar seguros. Así que, niños, pidan permiso a sus padres”, señaló Snoop Dogg.

Universal tiene actualmente en cartelera el mayor éxito de taquilla del año con “The Super Mario Galaxy Movie” ("Super Mario Galaxy: La película"), que solo lleva 15 días en exhibición y ya ha recaudado más de 631 millones de dólares en todo el mundo. Va camino de convertirse en la primera película del año en superar los 1.000 millones de dólares, dijo Donna Langley, presidenta de NBC Universal Entertainment.

El debate por las ventanas de exhibición

El mes pasado, el estudio también se comprometió a ampliar la ventana exclusiva en salas para todas sus películas a 45 días a partir de 2027.

“Siempre hemos sido un estudio que prioriza las salas”, señaló Langley.

Durante décadas, la ventana exclusiva estándar fue de 90 días en cines, pero la pandemia y el auge del streaming provocaron cambios drásticos en todos los grandes estudios. Universal experimentó con ventanas de 17 días durante la era de la pandemia, así como con algunos estrenos simultáneos, pero para sus películas más grandes ya se había asentado en el modelo de 45 días.

Es una garantía importante para los dueños y operadores de salas, con la taquilla aún con un déficit del 20% respecto de sus máximos previos a la pandemia. Disney, en cambio, tiene una ventana de 60 días, la más larga de la industria, aunque todavía muy por debajo de la antigua norma de 90 días.

“El público encontrará lo que quiere ver, sea grande o pequeño. Pero los estudios tienen que ayudarnos ampliando sus ventanas exclusivas, como acaba de hacer Donna Langley” , apuntó Spielberg.

“Pero hoy tengo que ser codicioso: ¿escucho 60 días? ... Podemos lograrlo todos; tenemos que insistir en lograrlo”, agregó.