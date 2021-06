Tucker Carlson habla de teoría conspirativa que implicaría al FBI en disturbios del Capitolio

Tucker Carlson ha impulsado una vez más su teoría no verificada de que el FBI estuvo involucrado en la insurrección en el Capitolio y figura como "co-conspiradores no acusados" en documentos legales.

El jueves por la noche en Fox News, Carlson se refirió a la reacción que provocó al afirmar que el FBI estuvo involucrado en el intento de golpe mortal en el Capitolio el 6 de enero. Murieron cinco personas, incluidos manifestantes y un miembro de las fuerzas del orden.

“Bueno, ha habido una enorme cantidad de hiperventilación en Washington en un segmento que hicimos hace dos noches en el que señalamos que había claramente un número de personas en la multitud en Capitolio que habían tenido contacto previo con el FBI sobre lo que estaba por suceder ese día".

Media Matters for America lo calificó como una “extraña teoría de la conspiración” y la gente en línea expresó su confusión por las afirmaciones. Cuando Carlson originalmente hizo las afirmaciones, citó su fuente como un informe de Revolver News, un sitio de noticias dirigido por un ex redactor de discursos de Trump, Darren Beattie. Fue despedido debido a su asociación con un supremacista blanco.

Carlson continuó: “Si eso sucedió, y creemos que sucedió, no estaría fuera de lugar para el FBI. Si han hecho cosas muy parecidas antes, eso es indiscutible".

"Pero en este caso, lo están disputando", dijo Carlson. “No el FBI, no han dicho una palabra. Pero los obedientes secuaces del estado de seguridad nacional que manejan las cuentas de las redes sociales de The New York Times y ocupan los escritorios de la CNN, se ponen histéricos cuando lo mencionamos".

Dijo además que no estaba "autorizado" a hacer el reclamo.

Las palabras de Carlson fueron recibidas con una condena casi universal, a la que respondió: "No nos callaremos y no deberíamos".

Los expertos legales desacreditaron las acusaciones, incluido el profesor de derecho de la Universidad de Tulane, Ross Garber, quien le dijo a CNN que la afirmación de Carlson "hace la suposición errónea de que los co-conspiradores no acusados son agentes del gobierno". Continuó: "Los agentes federales que actúan dentro del alcance de sus funciones nunca se consideran co-conspiradores no acusados porque, por definición, no están conspirando con los presuntos malos".

Lisa Kern Griffin, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, también impugnó la afirmación de Carlson.

“Los agentes encubiertos y los informantes no pueden ser ‘co-conspiradores’ a los efectos de establecer un acuerdo para violar la ley, porque solo fingen estar de acuerdo en hacerlo”, explicó a The Washington Post . "Un co-conspirador no acusado ha cometido el delito de conspiración, y los agentes de investigación que hacen su trabajo encubiertos no están cometiendo delitos", continuó Griffin.

El sitio web del Departamento de Justicia describe su política, que dice: "En ausencia de alguna justificación significativa, los fiscales federales generalmente no deben identificar a los co-conspiradores no procesados en las acusaciones de conspiración".

El Carlson dijo que el gobierno estaba “ocultando algo” y que tenía preguntas que sentía que no habían sido respondidas. Esto es a pesar de que Carlson declaró anteriormente que una comisión para investigar los eventos que tuvieron lugar durante la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden sería una "completa farsa" el mes pasado.

Los partidarios de la teoría de Carlson incluían a los representantes republicanos del Congreso Marjorie Taylor Greene y Matt Gaetz.