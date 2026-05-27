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Canadá exigirá a viajeros de Congo, Sudán y Uganda que permanezcan en aislamiento por ébola

CANADÁ-ÉBOLA
CANADÁ-ÉBOLA (AP)

El gobierno canadiense anunció el martes que exigirá a viajeros procedentes de regiones afectadas por el ébola que permanezcan en aislamiento durante 21 días, al tiempo que autoridades de inmigración suspenderán temporalmente las decisiones de ingreso a solicitantes de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Uganda.

Luc Brisebois, director general del Centro de Salud Fronteriza y de Viajes de la Agencia de Salud Pública de Canadá, explicó que las medidas son por "exceso de cautela” y se mantendrán vigentes hasta el 29 de agosto.

Los viajeros que presenten síntomas serán trasladados a un hospital para una evaluación médica adicional. Las restricciones se aplicarán a partir del sábado, y a quienes no tengan dónde aislarse se les proporcionará un lugar para hacerlo.

Las autoridades canadienses también indicaron que, a partir del miércoles, suspenderán durante 90 días la decisión final en solicitudes de inmigración de personas provenientes de países afectados, aunque ese plazo podría extenderse o levantarse según la evolución del brote.

La Organización Mundial de la Salud asegura que el brote se concentra en el noreste de Congo y corresponde a un tipo poco común de ébola que supera los esfuerzos de respuesta, con más de 900 casos sospechosos y más de 220 decesos. Las labores de ayuda se han intensificado, y la OMS afirma que el brote podría extenderse durante varios meses.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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