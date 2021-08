Camila Cabello promueve en TikTok abrazar las “curvas, celulitis y estrías”

Camila Cabello está siendo elogiada por alentar la autoaceptación mientras abraza sus “curvas, celulitis y estrías”.

La cantante habló sobre la positividad corporal y por qué "estar en guerra con tu cuerpo es tan de la temporada pasada" en un nuevo TikTok, en el que reveló que había estado brevemente preocupada por su apariencia recientemente.

“Solo estaba corriendo en el parque, ocupándome de mis propios asuntos, tratando de estar en forma, tratando de mantenerme saludable, y estoy usando una camiseta que muestra mi barriga y no me la estaba metiendo”, dice Cabello en el TikTok mientras muestra el atuendo que usaba para hacer ejercicio. "Porque yo estaba corriendo y existiendo, como una persona normal, eso no se ajusta todo el tiempo".

Según la joven de 24 años, inicialmente se sintió cohibida por su apariencia, antes de recordarse a sí misma por qué está orgullosa y agradecida por su cuerpo.

"Pero luego me recordé a mí misma, estar en guerra con tu cuerpo es tan de la temporada pasada", continuó. "Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer lo que tengo que hacer, somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa y tenemos que ser dueños de ese bebé".

La cantante concluyó el clip, que desde entonces se volvió viral, cantando una letra de la canción Something He Can Feel de Aretha Franklin.

Hasta el lunes, el clip se ha visto más de 17.5 millones de veces en TikTok, donde cientos de fanáticos han aplaudido a Cabello por el mensaje positivo del cuerpo.

“Un modelo a seguir. Mucho respeto por esto”, comentó una persona, mientras que otra dijo: “Dios, me encanta esto. Agradezcan nuestros cuerpos REALES".

Alguien más escribió: "No tienes idea de cuánto necesitaba escuchar esto, gracias".

Esta no es la primera vez que Cabello se ha pronunciado en contra de ideales corporales poco realistas, ya que la cantante de La Habana abordó anteriormente la vergüenza corporal en Instagram en 2019, cuando reveló que había estado evitando las redes sociales “con la intención consciente de evitar cosas que me lastiman".

“No he entrado en las redes sociales para nada con la intención consciente de evitar cosas que hieren mis sentimientos, pero por un segundo me olvidé mientras buscaba una foto para publicar sobre el segundo aniversario de La Habana y mis ojos se me escaparon accidentalmente sobre una línea de titulares de personas que me avergüenzan”, escribió Cabello en una historia de Instagram en ese momento, según People.

Cabello luego reveló que, en un principio, se había sentido preocupada y “super insegura” por cómo se veía su cuerpo en las fotos, pero que finalmente reconoció que “claro que hay malas fotos, claro que hay malos ángulos”.

La cantante concluyó el post recordando a sus seguidores que “tenemos una visión completamente irreal del cuerpo de una mujer” y que “la celulitis es normal” y “la grasa es normal”.

"Es hermoso y natural", agregó.