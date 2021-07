La lengua afilada de la vedette mexicana Lyn May sigue dando polémicas declaraciones. Tras acusar a Madonna y Jennifer Lopez de copiarle su atrevido y erótico estilo, la también actriz de ascendencia china arremetió contra Danna Paola a quien tachó de imitar su movimiento de caderas.

En entrevista exclusiva con el programa Chisme No Like, la vedette de 69 años lanzó una mordaz crítica sobre el cuerpo de Danna Paola quien recientemente causó furor en redes sociales por su presentación en los MTV MIAW 2021.

“Estoy muy molesta con esa niña porque ¡Oye! Me está copiando en las caderas, el movimiento de mis caderas en su baile”, acusó Lyn May quien instó a la joven actriz a tomar clases de baile para encontrar un estilo propio.

“Que vaya a una academia a estudiar baile porque además no tiene nada. Está plana. Que vaya a estudiar baile, que se opere el busto”, agregó en su feroz crítica la vedette. “Además, no canta muy bonito que digamos”.

No contenta con su despiadada crítica sobre Danna Paola, Lyn May aprovechó los micrófonos de Chisme No Like para mandarle un mensaje a Chiquis Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, quien recientemente compartió en su cuenta de Instagram una foto donde únicamente una toalla cubre su cuerpo.

“Se me hace una falta de respeto que estando así, le digo yo que baje de peso, que estando así se retrate desnuda con tanta lonja”, arremetió Lyn May contra Rivera. “Tiene la cola como las ballenas de grande, has de cuenta que es una ballena en una tina”.

Las severas palabras de Lyn May contra Danna Paola y Chiquis Rivera son solo las últimas críticas de una interminable lista de polémicas declaraciones donde hasta las estrellas internacionales como J.Lo y Madonna han sido atacadas.

En entrevista con el programa Sale el Sol, de TV Azteca, Lyn May destacó que tanto ella como J.Lo comparten diseñador, Mitzy, al tiempo que afirmó que la estadounidense le pide a su modisto prendas similares a las que ella utiliza.

“Jennifer Lopez tiene todos mis mallones que me ha hecho Mitzy, porque Mitzy también le hace la ropa a Jennifer Lopez y luego se le antoja a ella y quiere otro como el mío”, acusó Lyn May. “Que piense y que se haga un vestuario original. Que no esté copiando”, añadió.

Asimismo, consideró que la peluca rosada usada por Madonna durante su reciente aparición en la fiesta Boom X Pride es una copia vil de la que ella usa hoy en día.

“Ahora Madonna. Yo saqué esta peluca y ahora la sacó ella. Todo me copian a mí”, sostuvo Lyn May.

La novia del momento, Belinda, tampoco escapó de la mordaz crítica de Lyn May. La vedette tachó a la futura esposa de Christian Nodal de estar “muy flaca” y cantar “feo”.

“Me preguntaron y yo dije lo que pienso de esta chava Belinda, ya dije que no hace nada y que me copió. Yo saqué un video con Markos D1 casándonos y ella me copió que se iba a casar con este chango, no sé quién es, Christian Nodás [sic]”, apuntó Lyn May sobre la cantante en entrevista con Telemundo.

Reacciones en Twitter no se hicieron esperar, con usuarios mofándose de sus singulares acusaciones.