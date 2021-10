Brian Cox ha criticado a varias estrellas de Hollywood en su nueva autobiografía, Putting the Rabbit in the Hat, incluyendo a Johnny Depp.

El veterano actor protagoniza actualmente el exitoso drama de la HBO Succession, donde interpreta al magnate de lengua ácida Logan Roy.

Parece que Roy se ha contagiado de Cox, y la estrella ha apuntado a Quentin Tarantino, Steven Seagal y Depp en sus nuevas memorias, por nombrar algunos.

Sobre Depp, escribió: “Aunque seguro que es muy agradable, está muy sobrevalorado. Me refiero a Edward Scissorhands. Reconozcámoslo, si apareces con unas manos así y un maquillaje de cara pálida y llena de cicatrices, no tienes que hacer nada. Y no lo hizo. Y posteriormente, ha hecho aún menos”.

Cox también contó cómo rechazó la oportunidad de protagonizar junto a Depp la franquicia de Pirates of the Caribbean. Dejó pasar el papel del Gobernador, que finalmente fue para Jonathan Pryce.

Además de las críticas, el libro de Cox también contiene muchos elogios para figuras como Alan Rickman y Morgan Freeman. Lee más sobre lo que tenía que decir aquí.

Cox comenzó a actuar en la década de 1960 y desde entonces ha sido prolífico en el cine, la televisión y el teatro. Algunas de sus películas más destacadas son Braveheart, The Bourne Identity y Zodiac.

Putting the Rabbit in the Hat ya está a la venta.