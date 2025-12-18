Bono de $1.776 que ofreció Trump a las tropas proviene del Pentágono, no de aranceles

El "Dividendo del Combatiente" que el presidente Donald Trump anunció durante su discurso televisado del miércoles no es un bono navideño que se materializó gracias a los ingresos arancelarios, como dejó entrever el mandatario.

En su lugar, los pagos de 1.776 dólares para los miembros de las fuerzas armadas provienen de un suplemento de vivienda que forma parte de la ley de extensiones y expansiones de recortes de impuestos que se promulgó a mediados de este año, informó el gobierno federal el jueves.

Durante su discurso en televisión nacional, Trump aludió a su "Gran y Hermoso Proyecto de Ley", pero insinuó que los aranceles eran en gran parte responsables de los pagos que los 1,45 millones de miembros de las fuerzas armadas recibirán en los próximos días.

"Hicimos mucho más dinero de lo que cualquiera hubiera pensado gracias a los aranceles, y el proyecto de ley nos ayudó. Nadie lo merece más que nuestras fuerzas armadas", expresó el mandatario al anunciar lo que describió como un "dividendo".

Desde que ordenó los impuestos sobre importaciones en abril pasado, Trump ha jugado con la idea de usar su extensa política arancelaria para dar dividendos a los estadounidenses. Pero los pagos anunciados el miércoles serán distribuidos por el Pentágono a partir de un suplemento de vivienda militar de 2.900 millones de dólares que formaba parte del "Gran y Hermoso Proyecto de Ley" para aumentar las asignaciones de vivienda existentes, según un alto funcionario gubernamental que solicitó el anonimato a fin de describir los pagos.

El monto es un guiño al 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, en 1776, que se celebrará el próximo año. Se tiene previsto que la medida cueste un total de 2.600 millones de dólares.

El anuncio se produce mientras Trump enfrenta presión por demostrar que está trabajando para abordar el aumento de los costos para los estadounidenses, en momentos en que los precios permanecen elevados luego de la implementación de aranceles en doble dígito sobre las importaciones de casi todos los países.

El mandatario ha prometido bajar los precios, pero ha tenido dificultades para hacerlo. La inflación alcanzó su nivel más alto en cuatro décadas en junio de 2022, durante la presidencia de Joe Biden, y luego comenzó a caer. Pero la inflación se ha mantenido elevada durante el mandato de Trump debido, en parte, a su política arancelaria.

No es la primera vez que Trump ha esgrimido "dividendos"

Enviar dinero a los votantes es una vieja herramienta política y una que Trump ha intentado usar repetidamente, incluso este año.

Trump ha insinuado durante meses que cada estadounidense podría recibir un dividendo de 2.000 dólares de los impuestos a las importaciones, un esfuerzo que parecía tener como objetivo tratar de consolidar el apoyo a los aranceles, los cuales afirma que protegen a las industrias estadounidenses y atraerán la manufactura extranjera de regreso al país.

Pero esa promesa en particular parecía exceder los ingresos generados por los aranceles, según un análisis de Tax Foundation dado a conocer el mes pasado. Según el estudio, se calcula que los pagos de 2.000 dólares que se prometió a los contribuyentes podrían sumar entre 279.800 millones y 606.800 millones de dólares, dependiendo de cómo se estructuraran.

El análisis calculó que los aranceles producirían 158.400 millones de dólares en ingresos totales durante 2025 y otros 207.500 millones en 2026. No es dinero suficiente para realizar los pagos y reducir el déficit presupuestario, lo que Trump también ha afirmado que sus aranceles están haciendo.

Mientras el Departamento de Eficiencia Gubernamental reducía el tamaño del gobierno federal a principios de este año, Trump había propuesto brevemente enviar un "dividendo" DOGE a los ciudadanos estadounidenses.

Ni el dividendo arancelario ni el de DOGE se han materializado, y miembros del propio partido de Trump, así como funcionarios de su gobierno, han expresado cierto escepticismo al respecto. También existe el riesgo de que los pagos que prometió Trump puedan aumentar la inflación, ya que probablemente estimularían un mayor gasto del consumidor. Legisladores republicanos argumentaron en 2021 que el paquete de alivio pandémico del entonces presidente Biden, que incluía pagos directos, ayudó a desencadenar el aumento de la inflación.

___

Los periodistas de Associated Press Konstantin Toropin y Lisa Mascaro contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.