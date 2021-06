Billie Eilish espera que su nuevo álbum haga que “la gente rompa con sus novios”

Billie Eilish se ha sincerado sobre qué esperar de su muy esperado segundo álbum, Happier Than Ever.

Hablando con Rolling Stone para la última historia de portada de la revista, la cantante pop ganadora del Grammy dijo que los fanáticos no deberían tomar el título de su álbum literalmente, diciendo, “casi ninguna de las canciones de este álbum es alegre”.

Eilish también señaló: “Espero que la gente rompa con sus novios por eso. Y espero que no se aprovechen de ellos".

De su megafama, Eilish reflexionó sobre lo que ha cambiado en su vida en los últimos años, desde el lanzamiento de su debut ganador del Grammy, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

“Es triste porque no puedo darles a los fanáticos todo lo que quieren”, dijo.

“Cuanto más grande me he hecho, más entiendo por qué (mis celebridades favoritas) no pudieron hacer todas las cosas que yo quería que hicieran. No tendría sentido para las personas que no están en este mundo. Si dijera lo que estaba pensando en este momento, (los fanáticos) se sentirían de la misma manera que yo cuando tenía 11 años. Ellos dirían, 'Sería tan fácil. Podrías hacerlo'. No. Es una locura la cantidad de cosas en las que no piensas antes de que estén justo frente a ti".

Happier Than Ever llega el 30 de julio.