Estadounidense en Europa habla sobre el conflicto por las vacunas entre Biden y Merkel

En la pequeña sala de espera de mi médico de Zürich, los pájaros cantaban a través de una ventana con cortinas después de que finalmente obtuve mi primera inyección de la vacuna Moderna. Mi vacuna probablemente se fabricó en las instalaciones de Moderna en Basilea. Sin embargo, no estaba disponible para mí hasta esta semana porque Estados Unidos no exportaba muchas vacunas. Una y otra vez a lo largo de la pandemia, las vacunas se fabricaron en laboratorios europeos , se enviaron a los Estados Unidos. Para su embotellado y luego se rechazaron la reimportación a los países europeos que ahora las necesitan más que los Estados Unidos.

Debido a mi condición autoinmune, me colocaron en el “Grupo B”, lo que me permitió recibir mi inyección esta semana antes que la mayoría de mis amigos de la misma edad que esperarán hasta el verano. Esto no me hizo feliz. Cuando me observaron por los efectos secundarios, sentí síntomas sorprendentes: dolor, gratitud y culpa. Como estadounidense que vive en Europa, las “guerras de las vacunas” internacionales me han cobrado un precio muy alto. Desde mi vacuna, Joe Biden y Angela Merkel se han opuesto cada vez más a este tema.

Esperaba que Estados Unidos apoyara un levantamiento de patentes internacionales como Biden anunció recientemente. Pero el otro lado del argumento, como el presentado por Michelle McMurry-Heath , presidenta y directora ejecutiva de la Organización de Innovación Biotecnológica, a raíz del anuncio de Biden, enturbió mis aguas mentales. McMurry-Heath y sus compatriotas argumentaron que el levantamiento de patentes podría sabotear futuras inversiones en biotecnología y proporcionar información que en realidad no sería útil para los países en desarrollo a largo plazo. “Entregar a los países necesitados un recetario sin los ingredientes, las salvaguardias y la considerable mano de obra necesaria no ayudará a las personas que esperan la vacuna. Entregarles el plano para construir una cocina que, en condiciones óptimas, puede tardar un año en construirse no nos ayudará a detener la aparición de nuevas variantes peligrosas de COVID”, escribió McMurry-Heath en su declaración. “La mejor alternativa hubiera sido cumplir con la promesa del presidente la semana pasada de convertir a los Estados Unidos en el 'arsenal de vacunas' del mundo ... Y todo esto [es una tontería] mientras aún tenemos que cumplir nuestro compromiso existente con la internacional Programa de donación de vacunas COVAX ".

Como la mayoría, incluidos los políticos a cargo de algunos de los países más poderosos del mundo, estoy en conflicto. Se están desarrollando escenas terribles en la India y los bebés están muriendo en una catástrofe humana en Brasil. Las camas de hospital, el oxígeno, los ventiladores y los medicamentos escasean. Muchos, como ONU Aids , advierten de un inminente “apartheid mundial de vacunas” después de que detengamos la ola de emergencias iniciales.

En lugar de obligar a un puñado de corporaciones a levantar las patentes internacionales, ¿por qué Estados Unidos no envía vacunas en exceso o la compra a países necesitados como India y Brasil? ¿Por qué no enviamos las vacunas de inmediato a quienes las necesitan, como sugiere Merkel? Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, señaló recientemente que Estados Unidos no está exportando vacunas de forma generalizada, mientras que Europa sí lo hace. Y según Merkel, el levantamiento de las patentes tendrá graves consecuencias en la producción de vacunas en el futuro. Al final del día, los inversores dan dinero a la ciencia para ganar dinero. Entonces, ¿cómo se financiará la próxima vacuna, en la próxima pandemia, si el único compromiso de Biden de vacunar al mundo es a través de exenciones de patentes?

Después de mi pinchazo, sentí náuseas por el hecho de que 1 de cada 4 estadounidenses privilegiados con acceso a una vacuna ni siquiera planea usar la suya. Tal vez las personas que se preguntan si deben recibir una vacuna podrían dar el doble de golpes a la campaña Go Give para otros que hacen fila , queriendo desesperadamente una.

"Necesita sentarse allí durante quince minutos", dijo la enfermera. "Así que podemos estar seguros de que estás bien".

No estoy bien, pensé. El agujero en mi brazo se siente más como un cañón, un agujero en la tierra por el que están cayendo millones de personas.

Algunos de nosotros queremos afirmar que todo terminó después de la toma. Queremos creer que no tenemos efectos secundarios. Pusimos nuestros brazos vendados en Facebook, diciendo: diablos, sí . ¡Hemos vivido! Nos preparamos para volver a la oficina. ¿Todavía podemos reservar hoteles? ¿Hay playas abiertas? He visto estas preguntas en Facebook entrelazadas con recuentos de muertes e incendios en hospitales. Es más que surrealista.

La enfermera regresó a la sala de espera. "¿Cómo te sientes?" ella preguntó.

No está bien - quería decir - ¿hay cura para la conciencia?

La gente dice que la supervivencia se gana. Pero todo lo que hice este año fue quedarme en mi hogar seguro. La enfermera no notó mis ojos húmedos, o tal vez ya había visto demasiada emoción en esa habitación oscura donde los pacientes se habían apresurado, asustados, este año.

Al salir, pasé junto a una mujer de negocios rubia bien vestida que esperaba su vacuna. Ella se rió como si hubiera ganado la lotería a través de su máscara. Me alegré por ella y por todos los que llegan a sentir la vacuna. Pero cuando salí del edificio, mis lágrimas fluyeron. Me metí en mi coche, los recuerdos de la pandemia se ahogaban en el coro de los cantos de los pájaros. Me dije que debía alegrarme por la música, por todos los efectos secundarios. Quiero recordar este año y todos los demás siguen sufriendo. Y sé que, para la mayoría en el mundo, la lucha no ha terminado: apenas está comenzando.

Transmita el privilegio de la vacunación donando a la campaña Go Give One de la Organización Mundial de la Salud