Bajofondo busca el corazón en los sintetizadores de “Ohm”

Bajofondo, la banda fundada por Gustavo Santaolalla, Juan Campodónico, que fusiona música latinoamericana con electrónica ha tenido diferentes balances de proporción. Su primer disco, “Bajofondo Tango Club” de 2002, era 80% programado y 20% tocado con una fuerte influencia de tango.

Luego, con sus giras y conciertos, se convirtieron en una banda que era 80% tocado y 20% programado con géneros mucho más variados.

“Se convirtió casi en una banda de rock”, recordó Santaolalla. “Entonces nosotros empezamos siempre a como rechazar ese mote cada vez que decían tango electrónico. Nosotros no hacemos tango electrónico, nosotros hacemos música contemporánea del Río de la Plata y tiene de rock, de soul, de clásico y también de electrónica y de hip hop”.

Pero ha llegado el momento de volver a ese origen más electrónico con un álbum inspirado en Karlheinz Stockhausen, Pet Shop Boys, The Chemical Brothers, Kraftwerk y las primeras obras de Wendy Carlos. “Ohm” es un álbum hecho con instrumentos electrónicos antiguos; los más actuales datan de los años 1990.

“Si bien nosotros ya desarrollamos un lenguaje Bajofondo”, dijo Santaolalla. “Igual siempre estamos empujando, siempre estamos tratando ¿y con qué podemos fusionar todavía esto más?, ¿qué podemos hacer?”.

El álbum tiene temas como “En la memoria”, “Melancolaya” y “Horizonte” que dan la sensación de que perfectamente podría ser la banda sonora de una película, una impresión que coincide con los anhelos de Santaolalla, galardonado con el Premio de la Academia por la música original de las películas “Brokeback Mountain” (“Secreto en la montaña”) y “Babel”.

“Bajofondo en general, con el concepto que desarrollamos con Juan, siempre ha tenido una connotación cinematográfica”, dijo. “Por eso uno de mis sueños es poder hacer un score de una película con Bajofondo”, dijo el compositor, quien fue recientemente nombrado artista residente de la Filarmónica de Nueva York por el director musical venezolano Gustavo Dudamel.

Dudamel dirigirá el próximo año el estreno mundial de “El Payador perseguido” de Santaolalla, con video e imágenes fijas del director venezolano Alberto Arvelo.

El principio y el fin

El título del álbum tiene múltiples significados para la banda, refiere a su homófona “Om”, mantra del hinduismo y el budismo, así como al “ohm”, a la abreviatura del Ohmio, una unidad de resistencia eléctrica.

“Como sabemos, es una palabra relacionada con lo divino y lo sagrado”, señaló Santaolalla. “Y también el símbolo que ejemplifica a Ohm es la letra omega del alfabeto (griego) … Alfa y Omega, como también el fin de los tiempos, en el momento en el que estamos viviendo”.

“Se fue el sol”

Uno de sus invitados es el cantante mexicano Cristian Castro. Quizá podría sorprender a los escuchas mexicanos, pero según cuentan los integrantes de Bajofondo, Castro se ha convertido en un “personaje de la cultura de la Plata”, pues ha tenido residencias en el barrio Recoleta de Buenos Aires y en Piriápolis Uruguay, por lo que no es extraño encontrárselo por allá.

“Creo que todos admirábamos a Cristian. Siempre nos atrajo no solamente su calidad de intérprete y su voz, todo eso, que es increíble, sino también de alguna manera su locura y su personaje”, señaló Santaolalla. “Su gusto por Tool, su grupo de heavy metal, todo… Yo siento que él está también como más allá del bien y del mal”.

En “Ohm” Castro interpreta “Se fue el Sol”, un tema de synthpop animado, pero con letras melancólicas por un amor perdido. Está acompañado de un video alucinante que se desarrolla como una especie de collage apocalíptico lleno de excesos. La inspiración para este video vino de la estética exagerada de la década de 1980.

“El dinero, de la droga, las chicas, todas estas cosas, nos ha llevado también al ‘Se fue el Sol’”, dijo Santaolalla.

Su segundo invitado es el compositor, multiinstrumentista y vocalista uruguayo Hugo Fattoruso.

“Es un músico increíble, un gigante de la música realmente”, dijo Santaolalla. “Yo lo conocí a él siendo un líder e integrante de un grupo que se llamaba Los Shakers, que era un grupo que hacía música tipo Beatles, pero tan buena como la de los Beatles, con temas originales”.

“Es increíble porque es una persona que ya tiene 80 y algo y sigue súper activo, lo ves y parece que tuviera 30 años menos de los que tiene y realmente es un referente para nosotros”, agregó Campodónico.

“Ohm” se expandirá

Para octubre planean lanzar una versión deluxe del álbum, con más invitados y “temas muy potentes”, dijeron. También panean un lanzamiento de su versión en vinilo.

Pero por ahora no tienen una fecha para presentar en vivo del álbum, pues se definen como una orquesta atípica, que se mantiene con los mismos integrantes desde hace 20 años, aunque en países distintos.

“Pero de alguna manera, cuando nos juntamos, las cosas pasan y, sobre todo, cuando Juan y yo conectamos para hacer algo, siempre pasan cosas increíbles”, dijo Santaolalla.