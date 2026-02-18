Bad Bunny asume un papel protagónico en el debut como director de Residente, "PORTO RICO"

Los artistas puertorriqueños Residente y Bad Bunny se unen para contar la historia de su hogar en un drama histórico original.

René Pérez Joglar, el ganador del Grammy conocido artísticamente como Residente, hará su debut como director con “PORTO RICO”, informaron cineastas y productores el miércoles. Bad Bunny, cuyo nombre verdadero es Benito Antonio Martínez Ocasio, encabezará un reparto estelar que por ahora incluye a Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton.

Residente manifestó en un comunicado: “He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia. Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.

“PORTO RICO” se describe como un “western caribeño épico y drama histórico” inspirado en hechos reales. Residente coescribió el guion con Alexander Dinelaris, el guionista ganador del Óscar detrás de “Birdman”.

La película marcará el primer papel protagónico de Bad Bunny, quien ha aparecido recientemente en varios papeles secundarios en filmes, entre ellos “Happy Gilmore 2” y “Caught Stealing” (" Atrapado robando"), y quien hace poco causó sensación con su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que destacó la cultura y la historia puertorriqueñas.

La película cuenta con un nutrido grupo de figuras influyentes detrás, incluido el cineasta mexicano ganador del Óscar Alejandro G. Iñárritu, quien participa como productor ejecutivo, y el respaldo de Live Nation Entertainment. No había detalles disponibles sobre cuándo podría rodarse o estrenarse.

Norton también se sumó como productor y señaló en un comunicado que la película “se inscribe en una tradición de filmes que amamos profundamente, desde "The Godfather" (‘El Padrino’) hasta "Gangs of New York" ("Pandillas de Nueva York"), que a la vez nos emocionan con un drama visceral y personajes y épocas icónicos, y también nos obligan a enfrentar la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo”.

Añadió: “Todo el mundo sabe qué poeta del lenguaje y el ritmo es René. Ahora van a ver qué visionario visual es también. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico va a ser como una llama encontrando la barra de dinamita que la ha estado esperando”.