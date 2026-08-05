Avistamiento de objetos sospechosos interrumpe vuelos en aeropuerto alemán

Los vuelos quedaron interrumpidos durante la noche en el aeropuerto alemán de Leipzig/Halle, un importante centro de carga, después de que se informara del avistamiento de un objeto volador y se encontrara otro objeto cerca de una pista, informó la policía el miércoles.

Varios vuelos, incluido un avión de pasajeros, fueron desviados a otros aeropuertos tras el avistamiento del objeto volador cerca del recinto poco antes de la medianoche. La policía indicó que se desplegó un robot antiexplosivos para revisar el otro objeto cerca de la pista sur del aeropuerto. No se ofrecieron más detalles.

Los vuelos que utilizaban la otra pista se reanudaron poco antes de las 2 de la madrugada, pero la pista sur permanecía cerrada el miércoles por la mañana, explicó la policía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.