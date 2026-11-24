La búsqueda de una leona en los suburbios de Estambul, que se prolongó durante 24 horas y desató el pánico entre los residentes, se vio sumida en una nueva confusión el lunes por la noche cuando las autoridades turcas afirmaron que el animal no existía.

El gobernador de Estambul movilizó equipos de expertos en bienestar animal, policías y efectivos del ejército para atrapar a la leona después de que fuera “identificada”, e incluso difundió dos videos del animal merodeando por el acomodado vecindario de Uskumrukoy.

Se advirtió a los residentes que permanecieran en sus casas, y se cerró el Bosque de Belgrado, de 54 kilómetros cuadrados (unas 20 millas cuadradas) y ubicado al norte de la ciudad.

Pero las autoridades se retractaron el lunes por la noche y señalaron en un comunicado que se habían examinado nuevas imágenes que mostraban que el animal “no era un león ni ninguna otra especie de gran felino”.

“La zona ha sido rastreada desde el aire con un dron equipado con cámaras térmicas y desde tierra por nuestros equipos”, explicó la nota. “También se colocó cebo y se utilizaron cámaras trampa con sensores de movimiento”.

“Las labores de campo no han arrojado ninguna evidencia concreta de la presencia de un león en la zona”, indicó.

El abrupto cambio dejó desconcertados a muchos, preguntándose qué animal pudo haberse confundido con una leona. Algunos sugirieron que se trataba de un perro grande, mientras otros publicaron videos en tono de burla de gatos domésticos en redes sociales, preguntando si esa era la leona.

Después del comunicado de la oficina del gobernador, medios publicaron otro video de un animal saliendo de unos arbustos y preguntaron a los lectores si podría ser un león.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.